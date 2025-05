Corrientes Capital

Algodoneros y aceiteros también paran por mejoras salariales

Martes, 6 de mayo de 2025

Sin acuerdo paritario, la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina anunció huelga nacional para este 6 de mayo, mientras se desarrolla el paro de la UTA.



La UTA (Unión Tranviarios Automotor) no será la única que va al paro este martes, ya que se suman desmotadores y aceiteros. Tras el fracaso de la negociación paritaria, la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA) y el Sindicato de Trabajadores Aceiteros y Desmotadores de Algodón del Chaco (STADYCA) inician una medida de fuerza desde la medianoche del 6 de mayo "en todas las plantas y establecimientos desmotadores del país".



En un mal arranque de semana, el secretario de Trabajo Julio Cordero no logró desactivar el conflicto y llegar a un acuerdo entre los sectores empresarios y obreros de diversos rubros, por lo que tanto el gremio de colectiveros como de aceiteros y algodoneros terminaron en cese de actividades.







"Tomamos esta decisión ante la intransigencia mostrada por las empresas, que se negaron sistemáticamente a mejorar la oferta salarial, que ya fue rechazada por los compañeros paritarios de la FTCIODyARA y STADYCA. Eso fue lo que hicieron en la audiencia de hoy", señalaron en un comunicado aceiteros y desmotadores.



"Una negociación paritaria que se extendió artificialmente por la mala fe empresaria, que ha utilizado mecanismos tales como el presentarse en forma individual ante la Secretaria de Trabajo de la Nación y no a través de la Asociación de Desmotadores Algodoneros Argentinos (ADAA), que es la cámara patronal", denunció la FTCIODyARA.



De acuerdo al último acuerdo paritario, los peones desmotadores cobran desde junio de 2024, para una jornada normal de 200 horas mensuales, entre salario básico y adicionales, $993.988,80. Desde esa fecha a marzo de este año la inflación acumulada es del 37,52%.



"Toda esa estrategia la llevaron adelante mientras los salarios de las trabajadoras y los trabajadores desmotadores de algodón continúan perdiendo su capacidad adquisitiva mes tras mes", agregan los sindicatos en el comunicado.



Al mismo tiempo, los trabajadores señalan que el sector está en condiciones de afrontar el aumento de los salarios. "Estas empresas desmotadoras que exportan miles de toneladas de algodón pretenden desconocer que sus ganancias son fruto del esfuerzo de los trabajadores, a cuyo justo reclamo hoy le niegan una respuesta satisfactoria", afirman.



"Las trabajadoras y los trabajadores desmotadores de algodón la cumplirán con unidad, solidaridad y conciencia de clase, porque con el ejercicio del derecho de huelga es como garantizamos alcanzar el salario digno que merece nuestro trabajo", concluye el documento.



El paro de la UTA

La UTA ratificó el paro total de actividades por 24 horas a partir de la medianoche de este martes 6 de mayo, afectando a más de 300 líneas de corta y media distancia en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).



El Gobierno nacional organizó este lunes por la tarde una reunión encabezado por el secretario de Trabajo, Julio Cordero, tras el vencimiento de la conciliación obligatoria el pasado 30 de abril y el anuncio formal de la medida de fuerza por parte del gremio que lidera Roberto Fernández. Sin embargo, no llegaron a ningún acuerdo.



El sindicato exige un salario básico de $1.700.000, frente a los $1.200.000 actuales. Las cámaras empresarias ofrecieron un aumento remunerativo de menos del 6% a aplicarse recién desde junio, acompañado de sumas no remunerativas de $40.000 en mayo, $50.000 en junio y $70.000 en julio.



En un comunicado, la UTA tildó la propuesta de "una falta de respeto" y anunció el inicio de un plan de lucha, comenzando con un paro de 24 horas este martes. "Una vez más, los trabajadores, todos juntos, saldremos a defender nuestros salarios. ¡Los convocamos a todos y todas!", concluye el documento.