Corrientes Capital

Vecinos quitaron el vallado de una obra y dos motociclistas cayeron en un pozo inundado

Martes, 6 de mayo de 2025



Ocurrió en calle Gobernador Gallino al 160, en el barrio Bañado Norte de la ciudad de Corrientes. A pesar de la señalización de obra, dos personas en moto terminaron completamente sumergidas en un pozo con agua.



Un insólito y peligroso episodio se registró este martes en la ciudad de Corrientes, en el barrio Bañado Norte, cuando dos motociclistas terminaron dentro de un pozo lleno de agua tras ignorar un vallado de advertencia. El hecho ocurrió sobre calle Gobernador Gallino al 160 (ex Perú), en una zona donde se ejecutan trabajos de reparación vial.



De acuerdo a las imágenes un hombre y una mujer intentando sacar sus motocicletas (ambas de 110cc) del pozo, con la ayuda de un tercero. Los rodados quedaron completamente sumergidos.



Se pudo constatar que la zona estaba efectivamente señalizada desde calle Sargento Cabral con cintas blancas y rojas, escombros y montículos de tierra que advertían sobre la obra en reparación.



Vecinos de la zona aseguraron que es frecuente ver a motociclistas circular sin precaución. “Las motos le meten, no respetan nada”, dijo un vecino consultado, quien agregó que incluso habían colocado piedras adicionales para evitar que se repitan hechos similares.



Hasta el momento no se iniciaron diligencias formales en torno al caso y no se reportaron heridos. En tanto, las autoridades decidieron reforzar las medidas de seguridad y colocaron nuevas cintas perimetrales para evitar un nuevo incidente.