La familia de Loan denunció a Juan Pablo Gallego su ex abogado Lunes, 5 de mayo de 2025 El hermano del pequeño desaparecido dijo que le entregaron $12.5 millones, pero Gallego se escapó.

La familia de Loan Danilo Peña, el pequeño desaparecido en Corrientes hace casi un año, denunció al ex abogado querellante Juan Pablo Gallego al sostener que le entregaron $12.5 millones para realizar pericias a los celulares de los detenidos, pero que se escapó.



En medio de la incertidumbre y del avance de la etapa final de investigación, donde siete detenidos llegarían a juicio, se abrió en la causa un nuevo camino, esta vez contra el ex abogado querellante Juan Pablo Gallego.



Mariano Peña, uno de los hermanos de Loan, dijo que sus papás, María Noguera y José Peña, van a denunciar al defensor por quedarse con dinero que estaba destinado para avanzar en el caso.



"Supuestamente iban a trabajar con Julio López (Especialista en Seguridad Informática). Nosotros hablamos entre la familia y decidimos entregar $12.5 millones para que se realice el trabajo", relató el joven.



El hermano del pequeño sostuvo que retiraron ese dinero del banco y se lo entregaron a Gallego: "No sabemos qué pasó con eso".



La familia de Loan sostiene que después de esa entrega el defensor, quien renunció hace semanas, se escapó y bloqueó a todos los cercanos a la causa.



"Cuando él renunció, le preguntamos por las pericias de los teléfonos y también por la plata. Me respondió, escribió un texto largo que después borró y de ahí me bloqueó", sostuvo Mariano.



Fuentes allegadas al caso hablaron con Noticias Argentinas respecto a esta denuncia, por el momento pública, y manifestaron que "todo lo que se hizo, el informe y datos, se puso a disposición de la jueza Cristina Penzo el pasado 9 de abril cuando Gallego ya se había ido".



El hermano del niño señaló que habló con López, quien sostuvo que "jamás recibió ese dinero" y que desde un comienzo anunció que iba a ayudar gratis en la causa.



Desde el entorno del abogado Gallego le expresaron a este medio de que se trata de una denuncia "ridícula, infame y absolutamente falsa".



A mediados del año pasado la familia de Loan ya había tenido inconvenientes también con el abogado Fernando Burlando, quien renunció a la causa al sostener que los papás "se habían unido con el poder".



El próximo 13 de junio se cumple un año de la desaparición del pequeño en la localidad correntina de 9 de Julio. Por el hecho están detenidos y procesados Bernardino Antonio Benítez, Laudelina Peña, María Victoria Caillava, Carlos Guido Pérez, Daniel Oscar Ramírez, Mónica del Carmen Millapi y el comisario Walter Adrián Maciel.