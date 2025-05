Trasladaba un inodoro a la madrugada y lo demoraron

Martes, 6 de mayo de 2025

Efectivos del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada (GRIM) 4 realizaron distintos procedimientos durante la tarde del domingo y la madrugada de este lunes 5, que culminaron con la demora de dos personas y el secuestro de un inodoro.



El primer operativo tuvo lugar alrededor de las 12.30 del domingo en la avenida Armenia y Ontiveros. Los agentes observaron a un hombre que, en actitud sospechosa, intentó alejarse al notar la presencia policial.



Agentes lo interceptaron y lo identificaron. El hombre, de 42 años, no logró explicar su comportamiento y se constató que tiene antecedentes por delitos contra la propiedad.



Horas más tarde, cerca de las 2.30 del lunes 5, en otro procedimiento realizado en la avenida Independencia y Reconquista, del barrio Santa Teresita, lindante al Antártida Argentina, agentes policiales interceptaron a un muchacho que transportaba algo pesado dentro de una bolsa tipo consorcio.



Se constató que el hombre tenía un inodoro Ferrum. El sospechoso no quiso decir de dónde lo obtuvo. El detenido, de 32 años, fue llevado a la comisaría jurisdiccional.



Dos detenidos por robos

Como resultado de una investigación judicial en curso, personal de la comisaría 21.ª logró la detención de dos jóvenes y el secuestro de diversos elementos que habían sido denunciados como robados en distintas viviendas.



El procedimiento se realizó el sábado 3, en el barrio San Roque, dijeron este lunes fuentes policiales.



La tarea policial en coordinación con la unidad fiscal interviniente permitió identificar a los autores de los hechos delictivos. Los jóvenes, de 23 y 24 años, quedaron alojados en esa dependencia a disposición de la Justicia.



Durante el operativo secuestraron una bicicleta rodado 26 y otra rodado 29, una aspiradora, un compresor de aire y una hidrolavadora.



Cuatro demorados en distintos procedimientos

Efectivos del destacamento San Marcos demoraron a cuatro muchachos.



Uno de los hechos tuvo lugar, cerca de las 19.30 del sábado, en la intersección de las calles Patagonia y Río Limay, en inmediaciones de la plaza Constituyentes. Los agentes, que se encontraban realizando un servicio especial en la zona, acudieron rápidamente al lugar tras recibir un aviso por una riña en la calle.



Encontraron a dos hombres que se agredían y una tercera persona que intentaba obstaculizar la tarea policial. Los tres quedaron demorados y fueron trasladados a la dependencia correspondiente.



Más tarde, cerca de las 23, durante un patrullaje preventivo por la avenida del IV Centenario y Luzuriaga, efectivos vieron a un muchacho que merodeaba frente a un domicilio. Los policías se acercaron al sospechoso y le preguntaron sobre los motivos de su presencia en el lugar y el joven no supo dar una explicación. Tampoco tenía cómo acreditar su identidad y fue trasladado a la comisaría 7.ª.