Horóscopo semanal para los 12 signos zodiacales

Martes, 6 de mayo de 2025

Descubre qué tienen preparados los astros para ti en esta última semana del mes. Consejos y advertencias para cada signo zodiacal.

Aries

Semana de recompensa económica por esfuerzos pasados. Es momento de sanar tus finanzas, pagar deudas y ahorrar. Considera un cambio laboral o emprender un negocio. Dos nuevos amores aparecerán. Mantente positivo y en movimiento.



Números mágicos: 7 y 18



Mejor día: Lunes



Color: Amarillo



Tauro

Cuidado con personas envidiosas. No confíes en apariencias y abre los ojos. Llegará estabilidad y una transformación positiva. Aparecerán amores compatibles con Acuario y Libra.



Números mágicos: 9 y 27



Mejor día: Martes



Color: Amarillo y rojo



Géminis

Suerte en todos los aspectos. Nuevas oportunidades laborales y reconocimiento. Llega dinero, pero debes ahorrar y liquidar deudas. Conocerás a dos amores, uno del pasado y otro nuevo.



Números mágicos: 2 y 6



Mejor día: Martes



Color: Amarillo y naranja



Cáncer

Es tu temporada de brillar. Triunfo, revelaciones y oportunidades en puerta. Suelta el drama y enfócate en ti. Llega el amor verdadero y un viaje emocionante.



Números mágicos: 10 y 33



Mejor día: Jueves



Color: Rojo y verde



Leo

Semana para madurar y enfocarte en el éxito profesional. Nuevos contratos y reconocimiento en el trabajo. Cuidado con los chismes.



Números mágicos: 5 y 20



Mejor día: Lunes



Color: Azul y blanco



Virgo

Etapa positiva de brillo personal. Llegará dinero y buena suerte. Quita culpas y aléjate de personas que no te valoran. Estás en la dirección correcta.



Números mágicos: 22 y 31



Mejor día: Martes



Color: Naranja y verde



Libra

Pide lo que deseas, que se te dará. Tiempo de recompensas económicas. Estás percibiendo muchas señales, préstales atención. No permitas que otros te dominen.



Números mágicos: 3 y 30



Mejor día: Lunes



Color: Blanco y plata



Escorpión

Momento de poder personal. Brillarás, pero necesitas trabajar tu autoestima y eliminar hábitos negativos. El dinero que esperabas llega.



Números mágicos: 11 y 27



Mejor día: Lunes



Color: Verde y morado



Sagitario

Semana para ordenar tus asuntos legales o pendientes. Elimina pensamientos negativos y busca el equilibrio entre lo material y lo espiritual. Sé creativo y exprésate.



Números mágicos: 15 y 26



Mejor día: Miércoles



Color: Amarillo y naranja



Capricornio

Tendrás fuerza para avanzar, pero modera tu carácter. Di lo que piensas y rodéate de personas valiosas. Cuida tu economía y trabaja en tu motivación.



Números mágicos: 14 y 26



Mejor día: Martes



Color: Azul y verde



Acuario

Todo empieza a alinearse a tu favor. Evita el drama y busca equilibrio personal. Antes de buscar amor, trabaja en tu bienestar interior.



Números mágicos: 8 y 19



Mejor día: Miércoles



Color: Rojo y azul



Piscis

Semana de brillo personal y prosperidad. Podrías cambiar de coche y buscar estabilidad amorosa. Asiste a eventos y diviértete. Tendrás fuerza espiritual y emocional, pero cuidado con los chismes.



Números mágicos: 13 y 24



Mejor día: Lunes



Color: Blanco y azul