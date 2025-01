Con uno solo de sus refuerzos, Boca le ganó a Juventude de Brasil en un amistoso

Jueves, 16 de enero de 2025



Boca, con un equipo alternativo, le ganó 2-0 a Juventude de Brasil en un amistoso de pretemporada disputado en el estadio Único de San Nicolás. Además, el ´Xeneize´ contó solo con uno de sus refuerzos: el chileno Carlos Palacios.



En un recinto colmado por los hinchas boquenses, el equipo de Fernando Gago se presentaba por primera vez ante su gente en este 2025, en la previa de lo que será el debut en Copa Argentina el próximo miércoles ante Argentino Monte Maíz y el inicio de la Liga Profesional ante Argentinos Juniors el domingo 26.



Para este encuentro amistoso ante el equipo de la ciudad de Caixas do Sul que terminó cerca del descenso, el entrenador decidió parar un once sumamente alternativo con las inclusiones de jugadores como Lautaro Di Lollo, el retorno de Lucas Blondel tras su rotura de ligamentos, Lucas Janson y el juvenil Camilo Rey Domenech.



Tras dos oportunidades claras de gol por parte de los brasileños, Boca abrió el marcador a los 14 minutos del primer tiempo. Luego de un desborde sobre la izquierda de Braian Aguirre, el delantero metió un centro que, en el primer palo, la pelota se desvió en el mediocampista Kelvi Gomes y la pelota se terminó colgando en el ángulo derecho del arquero Gustavo.



En la segunda parte, a los cinco minutos, el ´Xeneize´ amplió la ventaja con el gol del uruguayo Miguel Merentiel. Tras un pelotazo largo del arquero Leandro Brey a dividir, la pelota le cayó en la derecha a Juan Barinaga que puso a correr al charrúa mano a mano con el arquero Gustavo y terminó definiéndole cruzado ante el achique del mismo.



Por su parte, el delantero chileno Carlos Palacios se estrenó con la camiseta de Boca en el complemento. Ingresó en el entretiempo por Lucas Janson y demostró algunos movimientos interesantes.



Mientras tanto, los otros cuatro refuerzos boquenses (Ander Herrera, Ayrton Costa, Alan Velasco y Rodrigo Battaglia) no estuvieron presentes ya que aún no fueron oficializados pero se espera que estén disponibles para el partido de Copa Argentina ante Argentino Monte Maíz el próximo míercoles a las 21.10 en el estadio Brigadier Estanislao López de Santa Fe.