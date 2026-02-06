El prófugo golpeador y abusador sexual se presentó con abogado ante la Justicia

Era intensamente buscado en la zona de Juan Pujol y se entregó de manera voluntaria, acompañado por un abogado. El comisario inspector Sergio Aguilar confirmó el procedimiento a Cadena de Radios.

Hecho policial

Durante la mañana de este viernes, un hombre que era intensamente buscado en el marco de una causa judicial por abuso sexual se presentó de forma voluntaria en la ciudad de Monte Caseros y quedó a disposición de la Justicia.



De acuerdo a la información oficial, el sujeto arribó de manera espontánea acompañado por un asesor legal. La búsqueda se desarrollaba en la zona de Juan Pujol, en el contexto de un legajo que continúa en plena etapa investigativa.



El procedimiento fue confirmado por el comisario inspector Sergio Aguilar, quien en diálogo con Cadena de Radios indicó que la causa avanza conforme a los protocolos y lineamientos establecidos por la Justicia, sin brindar mayores precisiones por tratarse de una investigación en curso.

En otro orden, Aguilar informó que en la misma jornada se llevó a cabo el acto por el 37° aniversario de la Policía de Alto Riesgo. La ceremonia se realizó en las instalaciones del Círculo de Oficiales y contó con la participación de autoridades del Ministerio de Seguridad y de la Policía de Corrientes, quienes destacaron el trabajo y la trayectoria de la unidad.



R: Gladis Lencina