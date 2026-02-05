Más de tres décadas de trabajo en el deporte adaptado y la inclusión

Jueves, 5 de febrero de 2026

En diálogo con Cadena Inclusiva, el profesor Carlos Zaracho compartió su trayectoria dedicada al trabajo con personas con discapacidad a través del deporte adaptado, una vocación que comenzó a consolidarse a principios de la década del 90 hasta hoy.



Zaracho recordó que su camino en este ámbito se inició en 1992 y se afianzó un año después, cuando comenzó a desempeñarse en la Escuela de Educación Especial N.º 12. “Ahí se fortalecieron valores que uno trae de la familia y que la educación física potencia: tratar a todos por igual, descubrir las capacidades de cada persona y trabajar desde ese lugar”, expresó. En ese sentido, agradeció especialmente a la institución y a su entonces directora, María Elías Salinas, a quien reconoció como una figura clave en su formación profesional y humana.



El profesor remarcó que el deporte adaptado permite un desarrollo integral, desde lo recreativo hasta el alto rendimiento, y celebró que actualmente haya jóvenes que integran distintas selecciones en disciplinas adaptadas. “Es un orgullo ver a chicos que comenzaron desde lo más simple y hoy representan a la provincia o al país”, señaló, destacando además el acompañamiento de un equipo de profesores jóvenes que continúan fortaleciendo el trabajo.



Entre las propuestas deportivas que se desarrollan, mencionó fútbol inclusivo, básquet, atletismo, rugby sentado, natación y futsal para personas de talla baja, entre otras disciplinas. Zaracho subrayó que el objetivo principal es que las personas con discapacidad accedan al deporte, y que luego puedan elegir la disciplina que más los motive, fomentando valores como el amor, la perseverancia, la voluntad y la disciplina.



Durante la entrevista, también reflexionó sobre la inclusión en las instituciones educativas y deportivas, señalando que si bien se han logrado avances importantes gracias al acceso a la información y al respaldo de leyes, todavía existen desafíos vinculados a la actitud y la formación. “La diferencia no está en la discapacidad, sino en cómo miramos y tratamos a las personas”, afirmó.



Finalmente, hizo hincapié en la importancia de la confianza de las familias, especialmente cuando los jóvenes participan en competencias y viajes, y sostuvo que el trabajo en equipo entre profesores, padres y deportistas es fundamental para garantizar procesos seguros y enriquecedores. “Todos tenemos derecho a participar, a desarrollarnos y a disfrutar del deporte y de la vida”, concluyó.



R: Gladis Lencina