Semhan explicó el proceso de selección de magistrados y defendió la independencia del Poder Judicial

Viernes, 6 de febrero de 2026

Tras asumir la presidencia del Consejo de la Magistratura de Corrientes, Guillermo Horacio Semhan detalló cómo funcionan los concursos para juecesdefensores y fiscales. Destacó la articulación con otros poderes del Estado y las fuerzas de seguridad.



Luego de asumir como presidente del Consejo de la Magistratura de Corrientes, Guillermo Horacio Semhan brindó precisiones sobre el funcionamiento del sistema de selección de magistrados y funcionarios judiciales, remarcando que se trata de un proceso regulado por ley y sustentado en criterios técnicos y constitucionales.



Semhan explicó que el mecanismo de designación abarca a jueces, defensores, asesores y miembros del órgano acusador, y se inicia a través de concursos públicos que evalúan antecedentes, títulos y exámenes de oposición. “Es un proceso técnico en su primera etapa”, señaló, al tiempo que aclaró que, una vez seleccionados los candidatos, se eleva una terna al Poder Ejecutivo.



Según detalló, el gobernador cuenta con un plazo de 15 días para elegir uno de los tres postulantes. En caso de no hacerlo, la decisión pasa al Senado provincial, que dispone de 45 días para otorgar el acuerdo correspondiente. “Es un procedimiento que garantiza controles y equilibrios entre los poderes del Estado”, afirmó.



El flamante presidente del Consejo subrayó además la importancia de la independencia judicial, al considerar que los cargos en la magistratura no están sujetos a límites de edad y requieren una conducta intachable como requisito esencial de ingreso y permanencia.



En otro tramo de sus declaraciones, Semhan hizo referencia al trabajo articulado que se viene desarrollando en la provincia, especialmente en relación con la capacitación de efectivos de la Policía de Corrientes sobre la ley de narcomenudeo. En ese sentido, destacó la coordinación entre el Poder Judicial y el Ministerio de Seguridad para agilizar los tiempos procesales, como las órdenes de allanamiento, y fortalecer la respuesta del Estado frente al delito.



Finalmente, valoró el rol de cada institución en el esquema democrático y sostuvo que el desafío es continuar consolidando una justicia eficiente, transparente y al servicio de la sociedad correntina.



R: Gladis Lencina