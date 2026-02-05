Un hombre se ahogó en zona de playa no habilitada

Jueves, 5 de febrero de 2026

El trágico hecho ocurrió en horas de la tarde de ayer miércoles en zona del barrio Abá Rapé de la localidad de Itatí, Corrientes. Una menor de edad fue rescatada por personal policial que se encontraba de franco.





Según el reporte policial, en la tarde ayer 4 de febrero, efectivos policiales de la Comisaria de Distrito Itatí, fueron alertados que en las aguas del río Paraná, por causas que se tratan de establecer, habría desparecido un joven de 25 añosquien aparentemente ingreso a una zona de playa no habilitada junto a una menor quien fue rescatada por un personal policial que se encontraba de franco de servicio, no así el hombre que lamentablemente fue hallado sin vida a las pocas horas.



El hecho se registro alrededor de las 17:30, momentos en que el joven se encontraba junto a su hermana menor de 7 años, y habrían ingresado a las aguas de río.



Aparentemente por causas que se investigan, habrían desparecido de la superficie acuática, por lo que tras un efectivo trabajo llevado a cabo por un parte de un oficial subayudante que se encontraba de franco de servicio y observó la situación, ingresó a las aguas y logró rescatar a la menor, no así al joven, quien horas más tarde fue hallado sin vida por personal de personal de la Prefectura Naval Argentina junto al personal de la mencionada comisaria, quienes llevan adelante las diligencias correspondientes del caso.