Combustible y mantenimiento: desafío del transporte escolar

Viernes, 6 de febrero de 2026

Así lo expresó Pedro Abas, referente del rubro, en diálogo con Cadena de Radios, describió la realidad de los prestadores del servicio tras varios meses sin actividad. Un escenario económico complejo por el aumento del combustible y los insumos.



Pedro Abas, referente del sector del transporte escolar en Corrientes, aseguró que el inicio de clases llega tras tres meses de inactividad, con fuertes gastos de mantenimiento y un escenario económico complejo marcado por el aumento del combustible y los insumos.



A pocos días del inicio del calendario escolar, el sector del transporte escolar en Corrientes se prepara para retomar la actividad en un contexto económico desafiante. Así lo expresó Pedro Abas, referente del rubro, en diálogo con Cadena de Radios, donde describió la realidad que atraviesan los prestadores del servicio tras varios meses sin actividad.



“Estamos ansiosos esperando que pasen los carnavales para arrancar. Son etapas: el chamamé, el carnaval y después la escuela”, comentó Abas, quien remarcó que el sector enfrenta todos los años un período de aproximadamente tres meses de inactividad. “Antes se trabajaba nueve meses para poder pasar esos tres meses. Hoy los vehículos quedan prácticamente alquilados, salvo algún paseo ocasional”, explicó.



En ese sentido, señaló que el parate obliga a extremar los cuidados de las unidades. “El transporte escolar es una actividad muy intensiva y desgastante. El vehículo requiere mucho mantenimiento y eso implica un gasto importante, por eso tenemos que cuidarlo”, afirmó.



Abas destacó además el fuerte compromiso y la responsabilidad que implica el trabajo diario con niños y adolescentes. “Se va creando un vínculo: llevás a los chicos desde el jardín, después a la primaria, al hermanito, al vecino. Se agranda la familia”, expresó, y agregó que el servicio también cumple un rol clave en el traslado de estudiantes secundarios, teniendo en cuenta los riesgos y la necesidad de mayor control.



Respecto a los costos del servicio, adelantó que habrá modificaciones en los valores. “El aumento del combustible es incontrolable. Todos los años, antes de empezar las clases, consultamos con contadores y con gente que trabaja en la calle para ajustar lo que se puede cobrar. Tratamos de llegar a un valor aceptable para arrancar, porque después los ajustes se complican”, sostuvo.



En Corrientes capital, actualmente hay alrededor de 60 vehículos habilitados para el transporte escolar, una cifra que resulta insuficiente ante el crecimiento de la ciudad y la expansión de los barrios. “La demanda aumenta, pero no se puede cubrir todo. Las escuelas están concentradas en ciertas zonas y no se puede estar en tres lugares a la vez”, explicó.



Finalmente, Abas remarcó la necesidad de mayor control del tránsito y de acompañamiento al sector. “Es una actividad que lleva mucha responsabilidad. Nosotros respondemos con compromiso, pero también necesitamos comprensión y apoyo para poder seguir brindando un servicio seguro y de calidad”, concluyó.



R: Gladis Lencina

