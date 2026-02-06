El deporte y la diversión como herramienta de salud mental

Viernes, 6 de febrero de 2026

Clara Gortari, directora general de la Juventud de la Provincia, destacó las actividades recreativas y deportivas que se desarrollan en el verano en distintos lugares, con eje en el bienestar, la salud mental y el uso responsable de la tecnología



La Dirección General de la Juventud de la Provincia de Corrientes continúa desplegando una amplia agenda de actividades recreativas y deportivas en el marco del verano, con el objetivo de promover hábitos saludables, fortalecer los vínculos sociales y abordar problemáticas vinculadas a la salud mental en jóvenes.



Así lo expresó su titular, Clara Gortari, quien detalló que durante las últimas semanas se realizaron jornadas de deporte y recreación en playas y espacios públicos de la provincia. “Entendemos que el verano puede ser saludable y divertido a través del deporte, por eso seguimos trabajando en distintas playas y plazas”, señaló.



Entre las iniciativas mencionadas, destacó acciones vinculadas a la diversión responsable, como actividades deportivas, vóley, tejo y juegos recreativos, además de propuestas impulsadas junto a programas provinciales. “A veces parece increíble, pero los jóvenes se copan muchísimo. Logramos que participen y se conecten de otra manera”, remarcó.



Gortari subrayó que una de las principales preocupaciones del área es el impacto del uso excesivo del celular y las redes sociales. “Vivimos en una era donde el celular parece una extensión del cuerpo. Las redes generan ansiedad y estrés, por eso buscamos generar espacios que permitan desconectarse un poco y aprovechar nuestro entorno”, explicó.



En ese sentido, destacó el trabajo articulado con el Plan Más Vida y con los equipos de salud mental del Gobierno provincial. “La salud mental es un eje central. Desde el Gobierno se están restableciendo espacios de acompañamiento y nosotros aportamos herramientas desde el deporte, la cultura y la recreación”, indicó.



Asimismo, anunció que el próximo 28 de febrero se desarrollarán actividades por el Día del Juego Responsable, una iniciativa que se lleva adelante en conjunto con Lotería Correntina. “El juego existe y hay que abordarlo desde la responsabilidad, la legalidad y la conciencia, siempre para mayores de edad”, afirmó, y reconoció que existen casos de consumo problemático que son abordados desde el área de Desarrollo Social.



Finalmente, invitó a los jóvenes a sumarse a las propuestas. “Los chicos y chicas pueden seguirnos en nuestras redes sociales, donde difundimos todas las actividades. Queremos que las plazas y los espacios públicos de la provincia sean lugares de encuentro, deporte y bienestar”, concluyó.



R: Gladis Lencina