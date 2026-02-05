La Fiesta Nacional del Pacú potencia el verano

Jueves, 5 de febrero de 2026

Del 8 al 15 de febrero, Esquina será sede de la 39ª Fiesta Nacional del Pacú, uno de los eventos más importantes del calendario turístico correntino que combina pesca deportiva, cultura, gastronomía y carnaval.

La 39ª Fiesta Nacional del Pacú se desarrollará del 8 al 15 de febrero en la ciudad de Esquina. Este tradicional encuentro se consolida año tras año como uno de los acontecimientos más relevantes del calendario turístico provincial, convocando a miles de visitantes de distintos puntos del país y posicionando a Corrientes como referente en pesca deportiva, naturaleza y experiencias culturales.



Al respecto, el ministro de Turismo, Juan Enrique Braillard Poccard, destacó la importancia del evento y el acompañamiento permanente del Estado provincial. "Desde el Gobierno de Corrientes seguimos apostando a propuestas que forman parte de nuestra identidad y que nos posicionan a nivel nacional. La Fiesta Nacional del Pacú integra turismo, pesca, cultura y carnaval para generar movimiento económico y oportunidades para las comunidades locales", expresó.



Por su parte, el secretario de Turismo de Esquina, Juan Ariel Fretti, resaltó el valor simbólico y social de la celebración. "Estamos en vísperas de una fiesta muy querida por nuestra comunidad, que pone en valor el río, nuestras bellezas naturales y la calidez del pueblo esquinense, con una amplia agenda para vecinos y visitantes", señaló.



Las actividades comenzarán el domingo 8 de febrero con el torneo de pesca de costa, especialmente diseñado para niños y familias, con el objetivo de fomentar el contacto con la naturaleza y la ictiofauna local. Durante toda la semana, la avenida costanera será escenario de ferias, stands y exposiciones que sumarán atractivos al circuito turístico.



El miércoles 11 se disputará el Torneo de Truco Pacú, mientras que el jueves 12 se realizará la tradicional Gran Peña de Pescadores, una instancia de bienvenida que combinará gastronomía regional, música en vivo y expresiones culturales.



El viernes 13 tendrá lugar el Festival y Elección de Reina, con una destacada grilla artística. El momento central llegará el sábado 14 con el torneo de pesca embarcado, que prevé la participación de entre 200 y 300 equipos, convirtiendo al río en el principal escenario del evento.



Esa misma noche, Esquina vivirá además la última jornada del Carnaval 2026, sumando color, ritmo y alegría a un fin de semana cargado de propuestas. El cierre será el domingo 15 con la tradicional cena de pescadores y la entrega de premios.



En paralelo, la ciudad ofrece múltiples atractivos complementarios, como su balneario, propuestas gastronómicas, actividades recreativas y espacios naturales que fortalecen su perfil como destino turístico durante todo febrero.



Desde la organización informaron que las inscripciones para el torneo de pesca están abiertas desde el sábado 3, a través del sitio web www.coespe.com.ar o por WhatsApp al 3777528738. Cada embarcación podrá contar con hasta cuatro participantes y la inscripción, con un valor de $700.000, incluye el acceso a los principales eventos.