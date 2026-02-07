Rusia y Ucrania intercambiarán 314 prisioneros de guerra

Sábado, 7 de febrero de 2026

El acuerdo, mediado por Estados Unidos, marca el primer intercambio en cinco meses y reactiva el diálogo en medio del conflicto.



Rusia y Ucrania alcanzaron un acuerdo para intercambiar 314 prisioneros luego de conversaciones celebradas en Abu Dabi con mediación internacional. El entendimiento representa el primer avance concreto en este tipo de gestiones en los últimos cinco meses.



El anuncio fue realizado por el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, quien calificó las negociaciones como “productivas” y destacó el rol de la diplomacia para destrabar un punto sensible del conflicto.





Un acuerdo humanitario tras meses de estancamiento



El canje contempla la liberación simultánea de prisioneros de ambos países, en un contexto de enfrentamientos prolongados y escasos avances políticos. Desde mediados de 2025 no se registraban acuerdos de este tipo.



La mediación de Emiratos Árabes Unidos fue clave para facilitar el diálogo, en un escenario marcado por la desconfianza mutua y la presión militar en el frente de batalla.







El rol de Estados Unidos y los próximos contactos



Witkoff señaló que las conversaciones continuarán en los próximos días y no descartó nuevos avances. También valoró la cooperación entre los equipos negociadores y el respaldo de aliados internacionales.



Desde Washington consideran que este acuerdo puede abrir una ventana para tratar otros temas humanitarios, aunque admiten que las diferencias de fondo siguen sin resolverse.







La posición de Ucrania y los límites de la negociación



El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, celebró el entendimiento y reiteró la prioridad de lograr el regreso de los ciudadanos capturados. Según datos oficiales, más de 2.300 ucranianos fueron liberados mediante intercambios desde el inicio de la invasión.



Sin embargo, Kiev mantiene una postura firme en materia territorial. Zelensky insistió en que Ucrania no aceptará cesiones de soberanía ni propuestas que impliquen perder control sobre regiones en disputa.







Contexto del conflicto y presión internacional



Mientras avanzan estos contactos, Ucrania reclama a sus aliados que intensifiquen la presión diplomática sobre Moscú para alcanzar un acuerdo de paz. El gobierno ucraniano advierte que Rusia utiliza el desgaste económico y las condiciones climáticas como herramientas de presión.



Las negociaciones en Abu Dabi continuarán con una agenda más amplia, que incluye el control territorial y la situación de la población civil, en un conflicto que sigue teniendo impacto regional e internacional.