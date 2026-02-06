Corrientes mantiene su apoyo a la industria pese al complejo contexto económico

La ministra de Industria de Corrientes, Mariel Gabur, afirmó que el Gobierno provincial monitorea la situación de las industrias locales, en un año atravesado por dificultades macroeconómicas, presión tributaria y desafíos para la competitividad.



La ministra de Industria de Corrientes, Mariel Gabur, se refirió al complejo escenario económico que atraviesa el país y su impacto en las economías regionales, y destacó el trabajo constante del Gobierno provincial para acompañar al sector industrial. En declaraciones a Cadena de Radios, señaló que “no paramos nunca, porque las circunstancias tampoco nos permiten parar”, aludiendo a un año marcado por la incertidumbre macroeconómica y un contexto electoral que genera fuertes tensiones en la actividad productiva.



Gabur explicó que desde la Provincia se viene realizando un diagnóstico permanente de la situación de las industrias y de los productores regionales, con el objetivo de tomar decisiones que permitan sostener la actividad y el empleo. En ese marco, adelantó que en los próximos días se concretará la presentación de nuevos productos vinculados al sector textil y a la industria de luminarias, como parte de una estrategia para evaluar la respuesta del mercado.



La funcionaria remarcó que Corrientes se diferencia de otras provincias por su política tributaria hacia el sector industrial. “La industria tributa cero en la provincia de Corrientes”, afirmó, y destacó además el trabajo articulado con los municipios, donde —según señaló— no existen presiones fiscales que dificulten la actividad productiva.



En ese sentido, cuestionó la alta carga impositiva a nivel nacional y la falta de inversión en infraestructura acorde a los impuestos que se cobran. “Si se cobran impuestos como el de los combustibles, pero no se invierte en rutas, esos recursos están mal aplicados”, sostuvo, al tiempo que subrayó la necesidad de que los fondos recaudados se traduzcan en mejoras concretas para la producción.



Gabur también hizo referencia a las gestiones que se llevan adelante junto al gobernador Gustavo Valdés para avanzar en la puesta en funcionamiento del puerto de Corrientes, una obra clave para mejorar la competitividad de los productos locales. Según indicó, el objetivo es contar con un puerto operativo y competitivo que permita a la producción correntina salir al mundo en igualdad de condiciones frente a otros países.



La ministra advirtió sobre la fuerte desigualdad que enfrentan las industrias argentinas al competir con economías que cuentan con menores costos laborales y tributarios, e incluso con subsidios estatales.



“Nuestras industrias no tienen miedo a competir, pero necesitan hacerlo en condiciones de igualdad”, afirmó.



Finalmente, aseguró que el Gobierno provincial monitorea de forma permanente la situación de cada sector productivo, especialmente aquellos que atraviesan mayores dificultades, como el pesquero, y que el gobernador se mantiene en contacto directo para conocer el estado de las industrias y definir medidas de acompañamiento. “Si le va bien al desarrollo productivo de Corrientes, le va bien a toda la provincia”, concluyó.



