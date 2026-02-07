El Congreso pide investigar un cable submarino que conectaría con China

Sábado, 7 de febrero de 2026

Legisladores reclaman informes por el proyecto Valparaíso–Hong Kong, ante dudas estratégicas, de seguridad digital y falta de transparencia.

Parlamentarios chilenos exigieron abrir una investigación sobre el proyecto de cable submarino Chile–China Express (CCE), que busca unir Valparaíso con Hong Kong. El pedido apunta a despejar riesgos geopolíticos y de ciberseguridad, y a conocer detalles aún no informados sobre financiamiento y control de la infraestructura.



La iniciativa, impulsada por la empresa Inchcape Shipping Services (ISS) y respaldada por el gobierno de Gabriel Boric, avanzó con escasa comunicación pública. A diferencia de otros cables internacionales, no se difundieron cronogramas, socios ni evaluaciones oficiales de impacto.







Un proyecto estratégico bajo la lupa



El CCE promete alta capacidad de transmisión —hasta 16 terabits por segundo— y la diversificación de rutas digitales, hoy concentradas en enlaces que pasan por Estados Unidos. Sus promotores sostienen que reforzaría la autonomía digital de Chile y reduciría vulnerabilidades.



Sin embargo, legisladores advierten que el trazado directo con China podría otorgar a empresas de ese país control sobre nodos críticos de datos, con implicancias para la seguridad nacional y regional.







Preocupación por leyes chinas y control de datos



El foco del debate está en el marco legal chino. Las leyes de ciberseguridad e inteligencia obligan a empresas a colaborar con el Estado, incluso fuera del territorio chino. Para los críticos, esto podría exponer información sensible que circule por la infraestructura.



Además, por la naturaleza transnacional de los cables submarinos, parte del tráfico de países vecinos —como Argentina, Brasil, Uruguay o Perú— podría enrutarse por el CCE, ampliando el alcance del riesgo.







Reclamos de la oposición y pedido de correcciones



El senador Alejandro Kusanovic calificó el proyecto como “incómodo” y reclamó al próximo gobierno de José Antonio Kast que lo “corrija con urgencia”. Señaló secretismo, ausencia de lineamientos claros y posibles tensiones con alianzas históricas de Chile.



También cuestionó que el proyecto Humboldt —desarrollado con Google— no incluya territorios estratégicos como Isla de Pascua y Juan Fernández, lo que, a su juicio, podría favorecer rutas alternativas impulsadas por China.







Sesión secreta y rol del Congreso



En Diputados, el legislador Hotuiti Teao solicitó una sesión secreta de la Comisión de Defensa Nacional para revisar antecedentes del CCE, con presencia de autoridades de Transporte y Telecomunicaciones. El objetivo es acceder a información completa sobre diseño, resguardos y criterios de integración territorial.



Teao remarcó que se trata de infraestructura crítica y que no se conocen evaluaciones específicas de seguridad o ciberseguridad, lo que justifica una fiscalización profunda.







Qué viene ahora



Con el retorno del receso legislativo, el Congreso avanzará en pedidos de informes y sesiones reservadas. La definición del futuro del CCE dependerá de la transparencia del proyecto, de las garantías de seguridad y del alineamiento con una estrategia digital de Estado.



