Fin del acuerdo nuclear entre EE.UU. y Rusia: Trump impulsa un nuevo tratado

Viernes, 6 de febrero de 2026

El presidente de EE.UU. rechazó prorrogar el pacto con Rusia y propuso negociar uno nuevo que incluya a China, tras el vencimiento del New START.



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reclamó la negociación de un tratado nuclear “nuevo y modernizado” luego de la expiración del New START, el último acuerdo vigente de control de armas estratégicas entre Washington y Moscú. El pacto dejó de regir ayer, tras 15 años en vigencia.



El mandatario descartó cualquier extensión del acuerdo y sostuvo que fue desfavorable para su país. A través de un mensaje público, afirmó que la prioridad debe ser avanzar hacia un entendimiento más amplio, adaptado al escenario actual y con proyección a largo plazo.



El fin de un acuerdo clave entre potencias



El New START fue firmado en 2010 y establecía límites verificables al despliegue de armas nucleares estratégicas de Estados Unidos y Rusia. Permitía un máximo de 1.550 ojivas nucleares y 700 sistemas de lanzamiento operativos por cada país.



Su vencimiento marca el cierre de más de medio siglo de tratados bilaterales de control nuclear entre las dos principales potencias atómicas. Organismos internacionales advirtieron que, por primera vez desde los años 60, no existen topes legales sobre estos arsenales.







La exigencia de incluir a China



Trump insistió en que cualquier nuevo tratado debe incorporar a China, cuyo poder nuclear viene creciendo con rapidez. De acuerdo con estimaciones internacionales, Beijing duplicó su arsenal desde 2020 y mantiene el ritmo de expansión más acelerado del mundo.



Sin embargo, el gobierno chino rechazó participar en negociaciones tripartitas. Argumenta que su capacidad nuclear sigue siendo muy inferior a la de Estados Unidos y Rusia, que concentran cerca del 90% de las armas atómicas globales.







Propuestas rusas y tensiones diplomáticas



Antes del vencimiento del tratado, Rusia había propuesto continuar respetando de manera voluntaria los límites del New START durante un período transitorio. Esa iniciativa no prosperó y quedó sin una respuesta formal de Washington.



La falta de un marco legal común reavivó las tensiones diplomáticas y reabrió el debate sobre los mecanismos de control y verificación en un contexto global cada vez más inestable.





Defensa, espacio y proyección futura



En su posicionamiento, Trump destacó la modernización del arsenal estadounidense y el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, incluida la Fuerza Espacial. También volvió a impulsar el desarrollo de un ambicioso sistema antimisiles de alcance orbital, uno de los proyectos estratégicos de su gestión.



Con el New START ya fuera de vigencia, el escenario internacional queda abierto a una nueva etapa de negociaciones o, en su defecto, a una carrera armamentista sin restricciones formales. El rumbo que adopten las principales potencias nucleares será clave para la estabilidad global en los próximos años.