La comunidad hipoacúsica reclama una inclusión real en las aulas

Jueves, 5 de febrero de 2026

La profesora de Educación Especial Carolina Aquino advirtió sobre las barreras que aún enfrenta la educación de personas con discapacidad auditiva y la falta de profesionales formados en lengua de señas.



La profesora de Educación Especial Carolina Aquino visitó Radio City 94.5 MHz, y analizó en el programa Cadena Inclusiva, la situación de la comunidad hipoacúsica y sostuvo que la inclusión educativa sigue siendo incompleta y desigual.



Con más de 30 años de trayectoria, Aquino señaló que los cambios en los modelos educativos no siempre se traducen en derechos efectivos. Remarcó que la lengua de señas es un idioma y que no puede imponerse la oralidad como única forma de aprendizaje.



También pidió responsabilidad en la indicación del implante coclear y destacó la importancia de acompañar a las familias desde el primer diagnóstico, sin culpas y con acceso a redes de apoyo.



Finalmente, alertó sobre las desigualdades entre la capital y el interior provincial y la escasez de profesionales capacitados en lengua de señas. “La inclusión no puede quedar solo en el discurso; debe garantizarse en las aulas”, concluyó.



R: Gladis Lencina