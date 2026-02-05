Inédito movimiento turístico por el Festival del Auténtico Chamamé Tradicional

Miércoles, 4 de febrero de 2026

Por primera vez el evento contará con transmisión en vivo para una cadena de televisión de Brasil, y confirmó la llegada de una delegación del estado de Mato Grosso do Sul. El viceintendente Sebastián Guastavino relató a Cadena de Radios el evento.



El Jefe comunal destacó el movimiento turístico, la promoción inédita del evento y la amplia agenda cultural que tendrá la localidad durante el fin de semana.



Mburucuyá comienza a palpitar una nueva edición del Festival Nacional del Auténtico Chamamé Tradicional, que dará inicio este viernes y promete tres noches a puro chamamé, color y tradición. Así lo confirmó el viceintendente Sebastián Guastavino, quien dialogó con Cadena de Radios y aseguró que la localidad ya se encuentra preparada para recibir a visitantes de distintos puntos del país y del exterior.



“Estamos en modo festival. Dejamos atrás momentos difíciles por cuestiones climáticas y hoy Mburucuyá se transforma en fiesta, en música y en encuentro”, expresó Guastavino, al señalar que se registra una importante afluencia turística en la previa del evento.



El viceintendente remarcó especialmente el trabajo de promoción realizado este año, que calificó como inédito. El festival fue presentado en distintas provincias como Tucumán, Chaco y Formosa, además de la capital correntina. “Nunca se había hecho una difusión de esta magnitud. Esto tiene un impacto enorme y posiciona al festival a nivel nacional e internacional”, sostuvo.



En ese marco, destacó que por primera vez el evento contará con transmisión en vivo para una cadena de televisión de Brasil, y confirmó la llegada de una delegación del estado de Mato Grosso do Sul. “La idea es fortalecer el intercambio cultural: ellos participan de nuestro festival y luego nosotros llevamos una delegación al suyo. Es un trabajo que venimos construyendo hace tiempo”, explicó.



En relación a la capacidad de alojamiento, Guastavino indicó que la plaza hotelera se encuentra colmada. “Los hoteles y hospedajes suelen reservarse con un año de anticipación. Además, muchas familias de Mburucuyá abren las puertas de sus casas para recibir turistas, con muy buenas comodidades y precios accesibles”, señaló.



Otro de los puntos destacados es la venta anticipada de entradas, que este año incorpora por primera vez la modalidad online. Las entradas tienen un valor de 15 mil pesos por noche o un combo de tres noches por 35 mil pesos. Los jubilados acceden a un descuento especial, mientras que personas con discapacidad y excombatientes ingresan de manera gratuita. “Buscamos que sea un festival accesible para todos”, afirmó.



Finalmente, Guastavino invitó a la comunidad y a los visitantes a disfrutar no solo del chamamé, sino también de los atractivos turísticos de la localidad. Entre ellos mencionó el camping municipal gratuito, las piscinas con forma de guitarra, el Parque Nacional Mburucuyá, el Museo del Chamamé y diversas propuestas recreativas y culturales.



“Los esperamos con los brazos abiertos para vivir nuestra fiesta mayor y conocer todo lo que Mburucuyá tiene para ofrecer”, concluyó.



R: Gladis Lencina