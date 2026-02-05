Confirman un nuevo aumento de la tarifa eléctrica en febrero

Jueves, 5 de febrero de 2026

La DPEC anunció una suba del 8% en la factura de luz por nuevos precios nacionales, en plena temporada de alta demanda.



La tarifa eléctrica en Corrientes volverá a incrementarse a partir de febrero. Así lo confirmó el interventor de la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC), Pablo Cuenca, al referirse a la actualización de los precios estacionales dispuesta por la Nación.



El impacto en la factura final para los usuarios será cercano al 8%, en un contexto marcado por el fuerte consumo energético propio del verano, con temperaturas que rondan los 40 grados en la provincia.



Qué explica el nuevo ajuste tarifario



Cuenca detalló que la Secretaría de Energía de la Nación publicó el viernes 30 de enero los nuevos valores estacionales de la energía. Esa decisión implica un aumento de alrededor del 20% en el precio mayorista, que se traslada parcialmente a las tarifas residenciales.



“El incremento no es una decisión provincial, sino que responde a un esquema nacional de actualización mensual que se aplica desde hace más de un año”, explicó el funcionario en una entrevista radial.





Impacto en un contexto de alta demanda



El aumento llega en uno de los momentos de mayor consumo eléctrico del año, impulsado por el uso intensivo de equipos de refrigeración durante el verano. Desde la DPEC señalaron que esta combinación presiona tanto sobre el sistema como sobre el bolsillo de los usuarios.



Además, el nuevo ajuste se suma a los incrementos ya aplicados en el último bimestre de 2025, cuando las tarifas registraron subas acumuladas cercanas al 15% durante noviembre y diciembre.





Qué se espera para los próximos meses



El esquema de actualización mensual vigente a nivel nacional anticipa que las tarifas podrían seguir mostrando variaciones a lo largo del año, en función de los costos mayoristas y la política energética. En ese escenario, las autoridades recomiendan un uso responsable de la energía para moderar el impacto en las facturas.



