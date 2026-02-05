Vischi respaldará la Reforma Laboral de Milei

Jueves, 5 de febrero de 2026

Eduardo “Peteco” Vischi, legislador de la UCR, anticipa su apoyo al proyecto de reforma laboral del gobierno de Javier Milei, aunque señala la necesidad de revisar ciertos aspectos que podrían afectar a las provincias.



El Legislador por Corrientes, expresó su decidido apoyo al proyecto de reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei en el Congreso. La iniciativa será discutida en el Senado el próximo miércoles, 11 de febrero, a raíz de un pedido de sesión presentado por La Libertad Avanza y sus aliados.



Aunque Vischi considera que la reforma obtendrá un respaldo mayoritario, también admitió que existen cuestiones, especialmente en el capítulo fiscal, que deben ser analizadas detenidamente. “La ley en general va a tener un buen apoyo y en lo particular tendrá algunos reparos, pero es lo normal”, comentó, añadiendo que “la mitad de los argentinos está sin registración, no les va bien, y este es el camino”.



El senador hizo hincapié en que la reducción de la alícuota a las sociedades es un tema delicado que suscita inquietudes en los gobernadores. “Cualquier merma afecta a la previsión que pueda tener un gobernador”, declaró Vischi, quien también lidera el bloque de la UCR en el Senado.



A pesar de sus preocupaciones, Vischi subrayó que el Gobierno nacional confía en que la reforma laboral impulsará una recuperación económica, capaz de compensar cualquier descenso en la recaudación a través de un aumento en la actividad y la formalización del empleo.



Por otro lado, desde la CGT Corrientes advirtieron que esta reforma podría derivar en un incremento de la informalidad laboral, recordando situaciones similares durante la última dictadura y en la década de 1990.



El senador correntino se reunió el martes con miembros de La Libertad Avanza y otros legisladores en busca de consensos. Todo parece indicar que los senadores nacionales por Corrientes —Vischi, Espínola y Gabriela Valenzuela— manifestarán su apoyo al proyecto en términos generales, mientras que se abordarán con cuidado las reformas fiscales que afecten a las provincias.



R: Gladis Lencina