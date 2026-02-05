El virus del Dengue tiene la capacidad de descompensar el organismo

Jueves, 5 de febrero de 2026

La Directora de Epidemiología de la Provincia, Angelina Bobadilla, explicó que el dengue que los estudios científicos actuales indican que no necesariamente un segundo contagio implica mayor gravedad, aunque una persona puede contraer dengue hasta en cuatro oportunidades debido a la existencia de distintos serotipos. “Lo fundamental es evitar llegar a esa situación”



En declaraciones a Cadena de Radios, la doctora Angelina Bobadilla confirmó la detección del primer caso positivo de dengue en la provincia de Corrientes y advirtió que la situación podría marcar el inicio de un brote, por lo que pidió extremar las medidas preventivas.



La especialista explicó que el dengue es una enfermedad viral cuya circulación aumenta durante los meses de altas temperaturas, favorecida por las condiciones climáticas. En el marco del monitoreo epidemiológico continuo que se realiza en la provincia, una de las muestras estudiadas arrojó resultado positivo, lo que encendió las alertas del sistema sanitario.



Bobadilla hizo especial hincapié en la prevención y recordó que el mosquito transmisor se desarrolla principalmente en los hogares y en los espacios que las personas frecuentan a diario. “Sin mosquito no hay dengue, ese es el mensaje central de cada campaña”, afirmó. En ese sentido, insistió en la necesidad de eliminar recipientes con agua acumulada, utilizar repelente y reforzar los cuidados dentro del ámbito familiar.



Asimismo, señaló que se trata de una patología viral que puede generar complicaciones, ya que el virus tiene la capacidad de descompensar el organismo. Respecto a las reinfecciones, aclaró que los estudios científicos actuales indican que no necesariamente un segundo contagio implica mayor gravedad, aunque una persona puede contraer dengue hasta en cuatro oportunidades debido a la existencia de distintos serotipos. “Lo fundamental es evitar llegar a esa situación”, remarcó.



En relación con la vacunación, explicó que la demanda suele incrementarse cuando aumentan los casos, un fenómeno conocido como percepción de riesgo dependiente. Destacó que Corrientes fue una de las primeras provincias en adquirir las dosis y que la campaña de vacunación ya se encuentra en marcha. Además, recordó que quienes hayan recibido la primera aplicación y hayan cumplido el plazo de tres meses deben completar el esquema con la segunda dosis.



Finalmente, la profesional señaló que los riesgos sanitarios varían según la estación del año, aunque el trabajo del área de Epidemiología se mantiene activo de manera permanente.



R: Gladis Lencina