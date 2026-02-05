Un obrero se cayó de un tinglado y murió

Un trágico hecho se registró en la localidad correntina de Monte Caseros cuando un hombre murió luego de haber sufrido un accidente laboral.



​Según las primeras pericias recabadas en el lugar, el operario transitaba por la superficie del techo cuando, por causas que aún son materia de investigación, pisó una chapa de fibra. El material, incapaz de soportar el peso, se quebró y provocó la caída al vacío del trabajador.



​El impacto ocurrió en el interior del predio, específicamente sobre el sector de la cancha de bochas. Debido a la altura y la violencia del golpe, el hombre sufrió lesiones críticas que le provocaron la muerte en el acto.



Minutos después del siniestro, los servicios de emergencia arribaron al lugar, aunque solo pudieron constatar el deceso.