La yerba consolidó el mercado interno y su matriz exportadora

Jueves, 5 de febrero de 2026

Según datos del INYM, 2025 fue un año histórico para la infusión producida e industrializada en Misiones y Corrientes. A nivel interanual, los envíos al exterior crecieron un 32,2% y el mercado doméstico también mostró señales de recuperación.

Durante 2025, la yerba mate exhibió un desempeño que pocos sectores agrícolas del país pudieron igualar. Según las estadísticas oficiales difundidas por el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), la producción y comercialización de ese producto vegetal cerraron el ciclo con indicadores positivos tanto en el mercado externo como interno.



Los números indican que entre enero y diciembre del año pasado la sumatoria de la yerba mate a salida de molinos alcanzó los 324.769.423 kilos; es decir, un 7,3% más que en 2024.



El dato más destacado, sin lugar a dudas, fue el récord histórico de exportaciones. Las ventas al mercado exterior alcanzaron los 57,98 millones de kilos, lo que representa un incremento interanual del 32,2% y el mayor volumen registrado desde que se llevan estadísticas oficiales.



Este salto no solo refleja un auge en la demanda global por la yerba mate argentina, también subraya la consolidación de un producto que, con creciente presencia en mercados tradicionales y emergentes, se posiciona como uno de los embajadores culturales y económicos más sólidos del país.



Hay que tener presente que Corrientes y Misiones son las dos únicas provincias yerbateras del país. Según datos proporcionados a época por el Ministerio de Producción, el Taragüí industrializa solo el 35% de la producción de esa infusión.



En tanto que produce solo el 13% de la materia prima. Elabora (empaqueta) unas 300 mil toneladas de yerba por año, de las cuales 260 mil son para el mercado interno y unas 40 mil toneladas son destinadas a exportación.



Hacia afuera

Esta infusión emblemática en Argentina y otros países de Sudamérica, se consolidó a lo largo del año pasado como un rubro exportador dinámico. Los envíos al exterior se mantuvieron sostenidos a lo largo de todo el año, con crecimientos mensuales notables que impulsaron el acumulado histórico.



Aunque los destinos más relevantes no se detallan exhaustivamente en los informes oficiales publicados hasta ahora, el crecimiento sostenido sugiere una diversificación de mercados y una mayor competitividad internacional del producto argentino.



En paralelo, y pese a un contexto interno de consumo desafiante, el mercado doméstico también mostró señales de recuperación. Las salidas de yerba mate elaborada con destino al mercado interno sumaron 266,79 millones de kilos en 2025, un avance del 3,1% frente a 2024.



Esta recuperación del mercado local es significativa, porque representa una reversión parcial de la caída que el consumo interno del producto había experimentado en años anteriores y una reafirmación del mate como parte integral de la vida cotidiana de millones de argentinos.



Para el sector yerbatero, el volumen de yerba mate a salida de molino es un indicador clave: no solo traduce la producción hacia los centros de distribución y supermercados, sino que también sirve como una aproximación real del comportamiento del consumo en góndola.



Bajo esta lógica, el crecimiento registrado en 2025 sugiere que la yerba mate no solo se vendió más en el exterior, sino que también volvió a ganar tracción entre los consumidores locales, luego de un período de contracción.



A nivel de formatos, los envases de medio kilo continuaron siendo los preferidos por los consumidores, representando más de la mitad de las salidas de molinos al mercado interno. Los paquetes de un kilo continuaron ocupando un lugar secundario, mientras que los formatos mayores (dos kilos) y menores (cuarto kilo o "otros formatos") siguieron concentrando porcentajes más reducidos del total de ventas.



Hoja verde

La producción de materia prima —hoja verde ingresada a los secaderos— tuvo un comportamiento distinto al de las ventas. En 2025, el ingreso de hoja verde alcanzó 889,25 millones de kilos, aproximadamente un 9,9% menos que en 2024, aunque el volumen se mantuvo por encima de los registros de años anteriores.



Este descenso sugiere tensiones en la cadena de producción que podrían estar vinculadas a factores climáticos, de rentabilidad o de organización de la cosecha, aspectos que el sector sigue monitoreando con atención.



Los analistas del sector interpretan que 2025 quedará en la historia de la yerba mate no solo por estos números, sino también por el posicionamiento internacional alcanzado.



En un contexto global donde los consumidores valoran cada vez más productos naturales, culturales y con identidad, la yerba mate argentina se consolidó como un elemento exportable competitivo y valorado.



Este crecimiento no solo aporta dólares al país sino que también fortalece una cadena productiva que abarca desde pequeños agricultores hasta grandes cooperativas e industrias yerbateras.