"Me arrepiento de cada minuto que pasé con Jeffrey Epstein"

Jueves, 5 de febrero de 2026

El millonario mantenía un vínculo con el pedófilo, Jeffrey Epstein, que quedó probado en los cientos de mails del financista que fueron publicados el viernes pasado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos



El cofundador de Microsoft quedó involucrado en los mails de Jeffrey Epstein y provocó, en principio, la reacción de su exmujer y la indignación del público.



Bill Gates concedió una entrevista esta semana en un intento por controlar la narrativa acerca de su vínculo con Jeffrey Epstein, que quedó probado en los cientos de mails del financista que fueron publicados el viernes pasado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.



Para adelantarse al ciclo de noticias de este miércoles, el cofundador Microsoft afirmó en una entrevista con el medio 9News de Australia que Jeffrey Epstein se mandó "a sí mismo" el mail sobre la supuesta enfermedad de transmisión sexual que Gates le habría contagiado a su entonces esposa, Melinda French Gates.



"Aparentemente Jeffrey se escribió un mail a sí mismo. Ese mail nunca fue enviado. El email es falso", sentenció Bill Gates, uno de los hombres más ricos del mundo y miembro de la larga lista de aludidos en los mensajes del financista que murió en una cárcel de Nueva York mientras era investigado por abuso sexual, trata de personas y corrupción de menores.



"No sé cuál fue su razonamiento ahí. ¿Estaba tratando de atacarme de algún modo?", conjeturó al aire Gates antes de remarcar: "Me arrepiento de cada minuto que pasé con él, y pido disculpas por haberlo hecho".



Cuándo se conocieron Bill Gates y Jeffrey Epstein



Según dijo esta semana Gates, su relación con Epstein empezó en 2011 y durante tres años compartió una serie de cenas, aunque nunca visitó la infame isla Little St. James, que el financista poseía en el Caribe.



"El foco estuvo puesto siempre en que él conocía a gente muy rica, y decía que podía lograr que aportaran dinero a la salud mundial. En retrospectiva, esa era una calle sin salida", reconoció en su entrevista con el canal 9News de Australia.



"Fui tonto al pasar tiempo con él. Soy una de las tantas personas que se arrepiente de conocerlo", expresó Gates en pose consternada.



"Cuanto más salga a la luz, más claro va a ser que, aunque el tiempo fue un error, no tenía nada que ver con ese tipo de comportamiento", aseguró en referencia a las acusaciones de abuso sexual de menores -y de adultos-, y trata de personas