Argentina se suma a un acuerdo global con EE.UU.

Jueves, 5 de febrero de 2026

La iniciativa se inscribe en la estrategia de Washington para reducir la dependencia del suministro de minerales controlado por China, en un contexto de competencia global por recursos clave para la industria, la defensa y la transición energética

El país apoyó el acuerdo liderado por EE.UU. para asegurar el suministro de minerales clave y atraer inversiones estratégicas. -/- Por PGDJ.

La Argentina confirmó su incorporación a la coalición global de minerales críticos convocada por Estados Unidos, una iniciativa que busca fortalecer el abastecimiento y procesamiento de recursos estratégicos frente a la creciente demanda mundial.



El respaldo se formalizó a través del Instrumento Marco para el Fortalecimiento del Suministro en Minería y Procesamiento de Minerales Críticos, impulsado por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, con participación de casi 50 países.





Objetivos del acuerdo y rol argentino



Desde la Cancillería destacaron que el acuerdo apunta a consolidar cadenas de valor más diversificadas, promover inversiones de largo plazo y garantizar un suministro seguro y competitivo de minerales esenciales para la industria y la tecnología.



Para la Argentina, la adhesión representa una oportunidad para potenciar su perfil exportador en minería, especialmente en recursos como litio y cobre, considerados estratégicos a nivel global.







Impacto económico y proyección exportadora



El Ministerio de Relaciones Exteriores recordó que en 2025 las exportaciones mineras argentinas alcanzaron un récord de más de 6.000 millones de dólares, con un crecimiento interanual cercano al 30%, impulsadas por incentivos al sector.



En ese marco, el Gobierno proyecta que la minería se consolide como uno de los pilares del crecimiento económico, junto con la energía y la agroindustria, con un fuerte impacto en empleo calificado y economías regionales.







Declaraciones oficiales y contexto geopolítico



El canciller Pablo Quirno sostuvo que el acuerdo con Estados Unidos permitirá “más exportaciones, más inversiones y más empleo”, y remarcó el valor de la asociación estratégica entre ambos países.



La iniciativa se inscribe en la estrategia de Washington para reducir la dependencia del suministro de minerales controlado por China, en un contexto de competencia global por recursos clave para la industria, la defensa y la transición energética





Qué son los minerales críticos y por qué importan



Los minerales críticos incluyen litio, cobalto, níquel, grafito y las denominadas tierras raras, fundamentales para la fabricación de baterías, vehículos eléctricos, aerogeneradores, teléfonos inteligentes y equipamiento tecnológico avanzado.



Su demanda crece de forma sostenida y los países productores buscan posicionarse como socios estratégicos en las nuevas cadenas globales de valor.





Próximos pasos



Con la firma del acuerdo, la Argentina buscará profundizar proyectos mineros, atraer capitales internacionales y ampliar su participación en el mercado global de minerales críticos, un sector clave para el desarrollo económico de la próxima década.



