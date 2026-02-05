Europa alerta por presunto espionaje ruso a satélites

Jueves, 5 de febrero de 2026

Servicios de seguridad europeos creen que satélites rusos interceptaron señales sensibles, lo que eleva el riesgo para redes civiles y militares

Las autoridades de seguridad de Europa encendieron las alarmas ante la posible interceptación satelital.



Un informe reciente advierte que dos dispositivos espaciales rusos habrían vigilado de forma prolongada a satélites europeos estratégicos.



La preocupación se centra en eventuales robos de datos, interferencias operativas y riesgos para infraestructuras críticas que dependen de estas redes orbitales.



Satélites bajo seguimiento prolongado



Según evaluaciones de inteligencia citadas por el Financial Times, los satélites rusos Luch-1 y Luch-2 realizaron maniobras de aproximación a más de una docena de satélites europeos durante los últimos tres años.



Las observaciones indican que permanecieron durante semanas en órbitas cercanas, una práctica que permitiría captar señales transmitidas entre los satélites y las estaciones terrestres.



Riesgos para datos sensibles



Expertos europeos sostienen que estos movimientos buscan interceptar el llamado “enlace de mando”, clave para el control de la posición y funcionamiento de los satélites. Muchos de esos sistemas, lanzados años atrás, no cuentan con cifrado avanzado.



El acceso a esa información podría facilitar interferencias futuras, alteraciones de trayectoria o incluso colisiones intencionales en el espacio.



Una amenaza en el marco de la guerra híbrida



Funcionarios de defensa advierten que estas acciones se inscriben en una estrategia más amplia de guerra híbrida, que incluye sabotajes a cables submarinos y ciberataques a infraestructuras críticas.



Aunque Estados Unidos y China poseen tecnologías similares, Europa considera que Moscú muestra una conducta más agresiva en el uso de satélites maniobrables para tareas de espionaje.



Impacto civil y militar



Los satélites observados cumplen funciones civiles, como telecomunicaciones y televisión, pero también transportan tráfico gubernamental y militar sensible. Analistas sostienen que, aun sin destruirlos, la recopilación de datos técnicos puede habilitar ataques indirectos desde tierra o desde otras plataformas espaciales.



Empresas especializadas en seguimiento orbital confirmaron que Luch-2 continúa operando cerca de satélites que prestan servicios a Europa, África y Medio Oriente.



Un desafío creciente para la seguridad espacial



La actividad rusa en órbita refuerza el debate sobre la vulnerabilidad de las redes satelitales y la necesidad de mejorar su protección. Gobiernos europeos analizan reforzar el cifrado, compartir información entre aliados y avanzar en normas internacionales que regulen el comportamiento en el espacio.



La seguridad espacial emerge así como un nuevo frente estratégico, con impacto directo en la defensa, la economía y la vida cotidiana de millones de personas.