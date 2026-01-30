Silvina Escalante judicializó falsas acusaciones

Silvina Escalante habló con Cadena de Radios y brindó su versión sobre la situación generada con los directivos de la Fundación Padres TEA "La Esperanza", remarcando que, a diferencia de ellos, los padres están agradecidos por todo el trabajo.

Se generó una fuerte polémica entre la Fundación Padres TEA y Silvina Escalante por un show solidario.



La Fundación Padres TEA Mburucuyá acusa a la chamamecera de no haber transferido el dinero recaudado en la presentación de su disco en el Teatro Vera, promocionado como un evento solidario.



La artista recordó esta mañana ante Cadena de radios que el 30 de noviembre, en el teatro, se presentó con un sobre que contenía la recaudación de las entradas. Explicó que la presentación de su disco era un sueño que venía postergando desde hacía mucho tiempo y que, cuando ya estaba todo organizado, decidió convertir el evento en una obra solidaria para darle visibilidad a la fundación, que atravesaba un momento de necesidad.



“El objetivo era cumplir el sueño de presentar mi disco y ayudar. Corrí sola con todos los gastos, incluso pedí un préstamo para poder pagar todo”, señaló. En ese sentido, desmintió las acusaciones de haber utilizado el nombre de la fundación para obtener beneficios gratuitos y aseguró que tiene toda la documentación que respalda cada pago realizado.



Escalante indicó que el conflicto surgió porque cedió entradas a familiares de los artistas que colaboraron y a integrantes de la producción. “Ellos se imaginaron que yo llené el teatro. Si bien asistieron, no estuvieron de acuerdo con que yo cediera entradas. Ese dinero no lo aceptaron y me lo devolvieron para que pueda pagar el préstamo que había pedido”, explicó.



Además, relató que desde la fundación le solicitaron realizar un comunicado en redes sociales como rendición de cuentas, algo con lo que no estuvo de acuerdo. Dos meses después de su presentación, y tras su participación en la Fiesta Nacional del Chamamé, se difundió un comunicado que calificó como falso. Ante la repercusión pública, y con asesoramiento legal, decidió emitir su propio comunicado para frenar una situación que —según dijo— la afectó a ella, a la producción, al teatro y a los artistas que la acompañaron.



“Estas situaciones te hacen perder las ganas de colaborar”, expresó, aunque aseguró que continuará trabajando por una mayor inclusión en todos los ámbitos. En ese marco, destacó su compromiso con su hermano José María, ‘Tute’, quien asiste a la fundación y es muy querido por la gente. “Él es feliz en los escenarios mostrando lo que ama, que es bailar”, remarcó.



En cuanto al plano legal, sostuvo que ahora resta esperar el trabajo de los abogados, que se esclarezca lo ocurrido y recibir una disculpa por parte de los responsables.



Finalmente, adelantó que se encuentra preparando su presentación en Mburucuyá, a la espera de la confirmación del día en que subirá al escenario.