Evalúan activar alertas por la tensión entre EE.UU. e Irán

Viernes, 30 de enero de 2026

La Casa Rosada sigue la escalada en Medio Oriente y analiza reforzar protocolos de seguridad ante un posible aumento del riesgo internacional.

El Gobierno nacional intensificó en las últimas horas el monitoreo de la creciente tensión entre Estados Unidos e Irán y no descarta activar un protocolo de seguridad preventiva a nivel interno. La evaluación se aceleró en paralelo al endurecimiento del discurso entre ambos países y al despliegue militar estadounidense en la región.



En Balcarce 50 explican que se trata de un esquema de prevención ya aplicado en crisis internacionales anteriores, que incluye alertas coordinadas entre el Ministerio de Seguridad y la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), con distintos niveles de activación según el riesgo.



Refuerzo de controles y tareas de inteligencia



Fuentes oficiales confirmaron que se reforzaron los controles en zonas consideradas sensibles, como la triple frontera, y que se avanza en una reorganización del esquema territorial de inteligencia en el norte del país. Estas medidas incluyen ajustes operativos y cambios en delegaciones clave.



Desde el Ejecutivo aclaran que las acciones forman parte de procedimientos habituales ante escenarios de inestabilidad global, aunque evitan brindar precisiones por tratarse de tareas sensibles vinculadas a la seguridad nacional.



Escalada en Medio Oriente y postura argentina



El contexto internacional es seguido con atención por el Gobierno. Estados Unidos movilizó una fuerza naval en Medio Oriente y volvió a advertir sobre una posible acción militar si Irán no acepta negociar. En respuesta, Teherán anunció la incorporación de drones a su arsenal y prometió represalias ante eventuales ataques.



La situación se da además tras la reciente decisión del Gobierno argentino de declarar organización terrorista a la Fuerza Quds, brazo externo de la Guardia Revolucionaria iraní. La medida generó críticas formales desde Teherán, aunque en el oficialismo relativizan el impacto de esas advertencias.



Coordinación internacional y próximos pasos



En la Casa Rosada aseguran que se mantienen canales de cooperación con agencias de seguridad e inteligencia de países aliados, como Estados Unidos e Israel, para intercambiar información y anticipar posibles riesgos.



Las autoridades remarcan que cualquier refuerzo adicional de los protocolos se definirá en función de evidencia concreta y evaluaciones técnicas, y no como reacción a declaraciones políticas. El seguimiento de la situación continuará mientras persista la tensión internacional.



