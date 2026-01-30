Araceli Aponte destacó reunión que fortalece el turismo y la cultura

Viernes, 30 de enero de 2026

La intendenta de El Sombrero, Araceli Aponte, valoró como “muy productiva” la reunión mantenida en el Paraje San Lorenzo, donde jefes comunales de distintas localidades acordaron trabajar de manera conjunta para potenciar la región y la cultura.

En diálogo con la prensa, Aponte explicó que el encuentro tuvo como objetivo principal “trabajar en conjunto y fortalecer la región”, remarcando la importancia de unir esfuerzos entre municipios para impulsar actividades y generar desarrollo. “La idea es potenciar la región, darnos fuerza entre todos los intendentes para poder sacar adelante nuestras ciudades”, señaló.



La jefa comunal destacó además que en la reunión participaron intendentes de distintos partidos y frentes políticos, pero subrayó que esa diversidad no fue un obstáculo. “Somos muy diferentes partidos y frentes, pero trabajando todos por el mismo objetivo, que es que nuestro pueblo y nuestra provincia progresen”, afirmó.



Por otra parte, Aponte se refirió a la situación en la que encontró el municipio al asumir la gestión y reconoció que aún persisten dificultades. “Hoy estamos un poquito mejor, seguimos sufriendo cómo dejó la anterior gestión el pueblo, pero estamos trabajando para salir adelante”, expresó.

En cuanto al vínculo con el Gobierno provincial, la intendenta resaltó el acompañamiento permanente. “Estamos trabajando articuladamente, siempre están acompañándonos en todo lo que necesitamos con el gobernador Juan Pablo Valdés. Desde el primer momento estuvo al pie del cañón”, indicó, recordando también el apoyo recibido durante las recientes inundaciones.



Finalmente, al realizar un balance del primer mes del año, Aponte lo calificó como positivo. “Más allá de que encontramos realmente mal nuestro pueblo, estamos trabajando, tenemos ayuda y eso hace que podamos seguir gestionando y dándole lo mejor posible a nuestra gente”, concluyó.



R: Gladis Lencina