Inicia el pago de sueldos de enero a municipales de capital

Viernes, 30 de enero de 2026

El Municipio inicia el pago a empleados y Neike este 30 de enero en Corrientes, con cronograma por DNI hasta el 5 de febrero para garantizar orden y previsibilidad.

La Municipalidad de Corrientes comenzó el cronograma de pago de los sueldos correspondientes a enero para trabajadores municipales, que se extenderá desde hoy hasta el jueves 5 de febrero.



El esquema alcanza a personal de planta permanente, contratados y agentes del programa Neike, tanto bancarizados como quienes deben cobrar por ventanilla, con fechas organizadas para facilitar la atención.



Fechas de cobro para planta y contratados



Hoy inició el pago a los trabajadores de Higiene Urbana.



Luego del fin de semana, los pagos continuarán según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) en las entidades bancarias habilitadas.



Lunes 2 de febrero: DNI terminados en 0 y 1

Martes 3 de febrero: DNI terminados en 2, 3 y 4

Miércoles 4 de febrero: DNI terminados en 5 y 6

Jueves 5 de febrero: DNI terminados en 7, 8 y 9





Modalidades para agentes del programa Neike



Los trabajadores del programa Neike que se encuentran bancarizados tendrán sus haberes depositados en sus cuentas hoy.



En tanto, los beneficiarios no bancarizados deberán presentarse en la sede central de la Caja Municipal de Préstamos (Brasil 1269), en los horarios de 7:30 a 12:30 y de 16 a 20, de acuerdo al siguiente cronograma:



Lunes 2 de febrero: DNI terminados en 0, 1 y 2

Martes 3 de febrero: DNI terminados en 3, 4, 5 y 6

Miércoles 4 de febrero: DNI terminados en 7, 8 y 9





Casos especiales y organización del pago



Aquellos agentes Neike que poseen cuenta bancaria pero aún no cuentan con tarjeta de débito deberán concurrir al Banco de Corrientes, sucursal avenida Teniente Ibáñez 1826, respetando el calendario general por terminación de DNI.



Con este esquema, la administración municipal apunta a completar el pago total de salarios antes del cierre de la primera semana de febrero, brindando previsibilidad a los trabajadores en un contexto económico desafiante.