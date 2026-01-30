Prohíben las quemas por el alto riesgo de incendios

La veda rige en toda la provincia por altas temperaturas y sequía. Autoridades advierten riesgo crítico y piden evitar quemas para prevenir incendios.

El Gobierno de Corrientes dispuso la prohibición total del uso del fuego en todo el territorio provincial ante el escenario de calor extremo y déficit hídrico persistente.



La medida fue confirmada por la Dirección de Recursos Forestales y tiene como objetivo reducir el riesgo de incendios rurales y forestales, en un contexto climático considerado crítico por las autoridades.



Riesgo ígneo en niveles máximos



Tras una reunión del Comando Operativo de Emergencias (COE), el titular de Defensa Civil, Bruno Lovinson, remarcó que no están dadas las condiciones para autorizar ningún tipo de quema.



El funcionario advirtió que la combinación de altas temperaturas, suelos secos y vientos variables incrementa la peligrosidad y vuelve incontrolable cualquier foco ígneo.





Incendios recientes en el interior provincial



La fragilidad ambiental quedó expuesta con incendios registrados en distintos puntos de la provincia durante los últimos días.



En la segunda sección de Curuzú Cuatiá, un operativo conjunto entre Bomberos Voluntarios, brigadistas y productores logró contener un incendio mediante cortafuegos realizados con maquinaria vial.



Fuego en forestaciones de Mocoretá



Otro siniestro se produjo en una forestación de Colonia Las Flores, cerca de Mocoretá, donde once bomberos trabajaron durante cinco horas para controlar las llamas.



El incendio afectó unas 16 hectáreas y fue extinguido durante la mañana, luego de un intenso despliegue de móviles y personal especializado.





Canales de denuncia y alerta



Desde el Ejecutivo provincial recordaron que cualquier columna de humo o foco de incendio debe ser reportado de inmediato a los organismos de emergencia.



Están habilitados la aplicación Alertas Corrientes, la línea de Defensa Civil y el número de Bomberos, con atención permanente.



Las autoridades señalaron que la prohibición se mantendrá mientras persistan las condiciones climáticas adversas y no se descartan nuevas medidas preventivas si el panorama no mejora en las próximas semanas.