Juan Poccard destacó el fuerte impacto económico y turístico de los carnavales

Viernes, 30 de enero de 2026

El ministro de Turismo de la provincia de Corrientes, Juan Enrique Braillard Poccard, resaltó el importante impacto económico y turístico que generan los carnavales en la capital correntina y en el interior provincial.

En ese marco, el funcionario señaló que este año serán nueve las localidades que enviarán sus comparsas campeonas para competir en la Capital, sumándose además la ciudad de Salta, lo que refuerza el carácter federal y la proyección nacional del evento.



“Esto no es un gasto, es una inversión que tiene muy buen rendimiento para Corrientes”, remarcó Braillard Poccard, al explicar que el carnaval genera un impacto directo en sectores como la hotelería, la gastronomía y los servicios, además de un impacto indirecto en toda la economía que se moviliza en torno a esta fiesta popular.



En relación al movimiento turístico, el ministro destacó que durante el último fin de semana la ocupación hotelera superó el 70%, y recordó las cifras positivas que dejó la Fiesta Nacional del Chamamé, publicadas recientemente por el gobernador. “Venimos con un muy buen movimiento turístico en toda la provincia y esperamos que febrero sea, como ya es habitual, de ocupación total en la ciudad de Corrientes”, sostuvo.



Por otra parte, Braillard Poccard valoró especialmente la organización de los carnavales en el interior provincial. Señaló que los intendentes han asumido esta fiesta como una política de Estado, revalorizando los corsódromos y sambódromos locales. “Los servicios son impecables, las comparsas tienen un esplendor maravilloso y se nota el compromiso de cada localidad”, expresó.



Finalmente, destacó que los carnavales del interior no solo fortalecen la identidad cultural, sino que también funcionan como antesala de la competencia en la Capital, consolidando a los carnavales correntinos como uno de los eventos turísticos y culturales más importantes de la provincia.



R: Gladis Lencina

