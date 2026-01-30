Educación interviene ante riesgos directos en Escuelas

Viernes, 30 de enero de 2026

La ministra de Educación de Corrientes, Ana Miño, se refirió a la existencia de una demanda creciente vinculada a peligros directos dentro del sistema educativo, en el marco de un análisis sobre la realidad que atraviesan las instituciones escolares



Durante sus declaraciones, la funcionaria puso el foco en situaciones que requieren intervención inmediata del Estado, remarcando que no se trata solo de problemáticas estructurales de largo plazo, sino de riesgos concretos y urgentes que afectan a la comunidad educativa.





Miño señaló que estas demandas obligan a actuar con rapidez y coordinación entre distintas áreas del Gobierno provincial, ya que involucran la seguridad, el bienestar y la integridad de estudiantes y docentes. En ese sentido, subrayó la necesidad de identificar de manera temprana los factores de riesgo para evitar consecuencias mayores.





Asimismo, la ministra destacó que el Ministerio de Educación trabaja en conjunto con otros organismos para dar respuestas ante situaciones críticas, priorizando aquellos casos donde se detectan peligros directos en los establecimientos escolares.





Finalmente, Ana Miño sostuvo que abordar estas demandas es una responsabilidad indelegable del Estado y reiteró el compromiso de la cartera educativa de intervenir, acompañar y garantizar condiciones seguras en las escuelas de Corrientes.



R: Gladis Lencina