Lanari recorrió hospitales del interior y destacó la inversión en infraestructura

Viernes, 30 de enero de 2026

El ministro de Salud Pública de la provincia, Emilio Lanari, realizó una recorrida por distintos hospitales del interior correntino para evaluar el estado de la infraestructura y atender las necesidades específicas de cada institución.



En ese marco, confirmó que la agenda continuará la próxima semana en la zona sur de la provincia. Lanari explicó que las demandas varían según cada hospital y puso como ejemplo el caso de Santo Tomé, donde se evaluó el funcionamiento de un nuevo tomógrafo de última generación, instalado a través de un convenio con el Instituto de Cardiología. “Es un equipo que ya está colocado y debería comenzar a funcionar”, señaló.



Asimismo, el ministro indicó que en ese hospital se están finalizando obras en el quirófano y en el área de terapia intensiva, algunas ya concluidas y otras próximas a terminar. “Siempre se busca que todos los hospitales estén presentes y en condiciones”, remarcó.



Consultado sobre la situación general de los hospitales del interior, Lanari fue optimista y destacó la inversión realizada en años anteriores. “La verdad es que inicialmente nos encontramos muy bien. Creo que una de las fortalezas de la gestión anterior ha sido justamente la inversión en infraestructura”, afirmó, aunque reconoció que aún quedan obras pendientes de finalizar e inaugurar.



No obstante, también señaló dificultades en hospitales de mayor antigüedad, como el centro de salud de Curuzú Cuatiá, que cuenta con más de 100 años. “Son edificios que conservan características antiguas y eso genera algunos inconvenientes, como por ejemplo en el sistema eléctrico”, explicó.



Desde el Ministerio de Salud indicaron que las recorridas continuarán con el objetivo de fortalecer el sistema sanitario provincial y dar respuestas concretas a cada hospital del interior.



R: Gladis Lencina