Irigoyen destacó la continuidad de programas sociales

Viernes, 30 de enero de 2026

El ministro de Desarrollo Social de la Provincia, José Irigoyen, remarcó el intenso trabajo territorial al frente de la cartera social, con eje en la escucha activa, la cercanía con los vecinos y el fortalecimiento de los

programas provinciales.



“El Ministerio es enorme y lo que estoy haciendo es recorrer por tandas todos los lugares donde trabajamos, como los comedores. Estoy llamando a todos porque siempre me interesó escuchar al otro; de ahí surgen ideas, propuestas e inquietudes”, señaló el funcionario, quien aseguró que mantiene una agenda diaria de contacto con distintos actores sociales.



En ese marco, Irigoyen indicó que mantuvo reuniones con organizaciones y movimientos sociales que tienen a cargo comedores comunitarios, destacando la importancia de trabajar de manera conjunta y en equipo, reconociendo su rol dentro de la sociedad.



Respecto a los temas que surgieron en esos encuentros, el ministro mencionó problemáticas vinculadas a la gestión de residuos, el consumo problemático, la pobreza y la necesidad de acompañar a los municipios. “No son solo números, son realidades que se viven en los barrios y que nos competen directamente como área”, afirmó, en línea con las directivas del gobernador Gustavo Valdés, orientadas a moderar y atender estas situaciones desde la cercanía.



En cuanto a los programas sociales, Irigoyen confirmó la continuidad del programa Zapucay, así como del Plan Celíaco y otras iniciativas que dependen del Ministerio. Si bien aclaró que los presupuestos serán similares a los del año pasado debido al contexto de baja inflación, señaló que se está evaluando la posibilidad de mejoras y ajustes progresivos.



Otro de los ejes destacados fue el impulso a la economía social y a los emprendedores, entendida como una herramienta clave para fortalecer el empleo privado. “Queremos ayudar a emprender, pero también que, una vez que el proyecto esté en marcha, pueda independizarse del Estado y convertirse en una fuente de autoconsumo y sustento propio”, explicó.



Finalmente, el ministro se refirió a la asistencia a las familias evacuadas por la emergencia hídrica en distintas localidades de la provincia. Indicó que el Ministerio mantiene contacto permanente con los intendentes y precisó que San Roque es actualmente la localidad con mayor cantidad de evacuados, mientras que en Santa Lucía y San Luis la situación muestra una baja progresiva. “Acompañamos y sostenemos a los intendentes, como nos pide el Gobernador”, concluyó.



R: Gladis Lencina