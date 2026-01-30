Brasil detuvo a un hombre que planeaba un atentado

Viernes, 30 de enero de 2026

La Policía Federal arrestó en Bauru a un hombre ligado al Estado Islámico que preparaba un atentado suicida, con apoyo del FBI.



La Policía Federal de Brasil detuvo en las últimas horas a un hombre sospechado de integrar el Estado Islámico (EI) y de planificar un atentado suicida en el interior del estado de San Pablo. El operativo se realizó en la ciudad de Bauru, a unos 330 kilómetros de la capital paulista.



Según informaron las autoridades, el detenido estaba involucrado en tareas previas para la confección de un chaleco explosivo, con el objetivo de cometer un ataque terrorista en territorio brasileño. La intervención permitió frustrar el posible atentado antes de su ejecución.





Operativo con apoyo internacional



La investigación contó con cooperación directa del FBI de Estados Unidos, que aportó información clave sobre el proceso de radicalización del sospechoso y sus presuntos contactos con redes extremistas internacionales.



Durante los allanamientos, la Policía Federal incautó materiales vinculados a la fabricación de explosivos y accedió, con autorización judicial, a comunicaciones y dispositivos electrónicos del detenido.





Investigación bajo secreto judicial



El hombre fue arrestado por los delitos de actos preparatorios de terrorismo y presunta integración a una organización terrorista internacional. Las autoridades no informaron el lugar ni la fecha exacta del ataque que se planeaba, aunque indicaron que podría haber estado dirigido a un evento público en la región.



La causa permanece bajo secreto de sumario mientras se analizan los elementos secuestrados y se determina si existieron cómplices, financiamiento externo o ramificaciones en otras ciudades.





Contexto regional y alerta preventiva



Brasil intensificó en los últimos años la cooperación internacional en materia antiterrorista, especialmente tras grandes eventos internacionales y ante el avance de la radicalización online. Si bien el país no ha sufrido atentados yihadistas de gran escala, las fuerzas de seguridad mantienen monitoreos preventivos.



El Estado Islámico, debilitado territorialmente en Medio Oriente, continúa operando mediante células aisladas y propaganda digital, una estrategia que mantiene en alerta a los servicios de inteligencia de la región.





Próximos pasos



El detenido permanece bajo custodia federal y será indagado por la Justicia. La Policía Federal no descarta nuevas detenciones y aseguró que continuará la investigación para desarticular cualquier amenaza contra la seguridad pública.



