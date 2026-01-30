Irán refuerza su arsenal con drones y desafía a EE.UU.

Viernes, 30 de enero de 2026

Teherán sumó mil drones y lanzó advertencias ante el despliegue naval de EE.UU. cerca de sus costas, en medio del bloqueo a un nuevo acuerdo nuclear.



Irán elevó el tono de la confrontación con Estados Unidos tras anunciar la incorporación de mil drones a su arsenal militar. La decisión llega como respuesta directa al acercamiento de una flota estadounidense a aguas próximas al país y a las advertencias del presidente Donald Trump.



El anuncio fue difundido por el Ejército iraní, que justificó el refuerzo militar como una medida preventiva frente a “amenazas crecientes” en la región. Desde Teherán advirtieron que cualquier agresión tendrá una respuesta “aplastante”.



Drones y mensaje disuasivo



Según fuentes oficiales, los nuevos vehículos aéreos no tripulados fueron desarrollados a partir de experiencias recientes en conflictos armados. Irán aseguró que cuenta con capacidad tecnológica propia para producir drones de largo alcance y uso ofensivo y defensivo.



El país ya había presentado en los últimos años modelos con autonomía extendida y capacidad para transportar armamento, consolidando uno de los programas de drones más avanzados de Medio Oriente.



La presión militar de Estados Unidos



La tensión se intensificó tras el despliegue del portaaviones USS Abraham Lincoln junto a destructores estadounidenses en la región. Trump sostuvo que el movimiento busca forzar a Irán a retomar negociaciones para limitar su programa nuclear.



En mensajes públicos, el mandatario norteamericano afirmó que el tiempo para un acuerdo “se está agotando” y que la flota está preparada para actuar con rapidez si Teherán no cede.





Negativa a negociar y contexto interno



El gobierno iraní volvió a rechazar cualquier diálogo bajo presión militar. Además, vinculó la escalada externa con las protestas internas registradas a fines de 2025, que fueron duramente reprimidas y dejaron miles de muertos según distintas estimaciones.



Las autoridades de la República Islámica acusan a Estados Unidos e Israel de incentivar esos disturbios como parte de una estrategia para debilitar al régimen.







Escenario regional en alerta



La combinación de refuerzo militar iraní, presencia naval estadounidense y bloqueo diplomático mantiene en vilo a Medio Oriente. Analistas advierten que cualquier incidente podría escalar rápidamente en un conflicto de mayor alcance.



Mientras tanto, la comunidad internacional sigue de cerca los movimientos de ambas potencias, ante el riesgo de una nueva crisis militar en una de las regiones más sensibles del mundo.



