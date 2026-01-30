Se agotan las reservas de petróleo y crecen los apagones

Viernes, 30 de enero de 2026

La interrupción de envíos desde México y Venezuela dejó a Cuba con reservas mínimas de crudo y apagones diarios, en medio de la presión de EE.UU.

Cuba atraviesa uno de los momentos más delicados de su crisis energética. Según estimaciones de la consultora Kpler, la isla dispone de reservas de petróleo suficientes para cubrir apenas entre 15 y 20 días de consumo.



La situación se agravó tras la caída del suministro desde Venezuela y la suspensión de los envíos desde México, en un contexto de fuerte presión del gobierno de Estados Unidos para aislar al régimen cubano del mercado energético.



Reservas al límite y envíos casi nulos



De acuerdo con datos citados por Financial Times, Cuba recibió en lo que va de 2026 solo 84.900 barriles de petróleo, correspondientes a un único cargamento proveniente de México el 9 de enero.



Ese volumen equivale a poco más de 3.000 barriles diarios, muy lejos del promedio de 37.000 barriles diarios que la isla logró importar durante 2025 desde distintos proveedores.



A esas cifras se suman unos 460.000 barriles que Cuba tenía en inventario al comenzar el año, un stock que, según los analistas, apenas alcanza para sostener el consumo actual por unas pocas semanas.



El freno mexicano y la presión de Washington



México se consolidó en 2024 como el principal proveedor de crudo para Cuba, pero detuvo los envíos ante el endurecimiento de la política estadounidense. Tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, el presidente Donald Trump anunció que no permitiría más petróleo hacia La Habana.



La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum defendió la soberanía de su país en la toma de decisiones energéticas y señaló que parte de los despachos respondían a contratos con Pemex y a ayuda humanitaria, sin confirmar si la suspensión será definitiva.



Especialistas sostienen que muchos de los cargamentos enviados a Cuba llegaban con fuertes descuentos o incluso sin costo, lo que ahora agrava la falta de alternativas inmediatas.



Venezuela, Rusia y Argelia: aportes en caída



El corte total del suministro venezolano fue clave en el deterioro del escenario. El último envío de fueloil, fundamental para la generación eléctrica, llegó en noviembre y desde enero no se registran nuevos despachos.



Los aportes puntuales de Rusia y Argelia tampoco lograron compensar el déficit. Moscú envió crudo por última vez en octubre de 2025 y Argelia en febrero del mismo año, dejando a Cuba cada vez más aislada.



Analistas advierten que el temor a sanciones y a la posible incautación de cargamentos influyó en la decisión de varios países de reducir o frenar sus exportaciones hacia la isla.



Apagones, recesión y riesgo económico



En el plano interno, el impacto ya se siente con apagones casi diarios y mayores dificultades económicas. Cuba enfrenta una recesión profunda, con caída del turismo, problemas en la producción agrícola y una alta dependencia de importaciones energéticas.



Expertos internacionales coinciden en que, sin nuevos cargamentos en el corto plazo, el país podría enfrentar un deterioro aún mayor de su economía y de los servicios básicos.



Un escenario abierto y sin soluciones inmediatas



Mientras el gobierno cubano denuncia presiones externas y refuerza el discurso de resistencia, la falta de petróleo deja al país ante un horizonte incierto. La llegada o no de nuevos proveedores en las próximas semanas será clave para evitar un colapso energético de mayor magnitud.



