Instalan 400 metros de caños para mejorar el escurrimiento

Viernes, 30 de enero de 2026

La obra busca mejorar el escurrimiento del agua de lluvia para evitar anegamientos y mejorar la seguridad vial.

La Municipalidad avanza con una obra de infraestructura clave en el barrio Primera Junta, donde se están colocando 400 metros de tubos pluviales para optimizar el drenaje del agua de lluvia.



Los trabajos incluyen la conexión de los nuevos conductos a sumideros y bocas de tormenta ya existentes, lo que permitirá un escurrimiento más rápido y eficiente durante precipitaciones intensas.



Mejora del drenaje y la seguridad



Desde el área de Obras Públicas explicaron que la intervención apunta a reducir los problemas de anegamientos que se registran en la zona, especialmente en días de lluvias fuertes.



Además, la obra busca preservar la transitabilidad de las calles y reforzar la seguridad tanto de peatones como de conductores, evitando acumulaciones de agua que dificultan la circulación.



Impacto en la calidad de vida



La instalación del nuevo sistema pluvial forma parte de un plan integral de mejoras urbanas que se desarrolla en distintos puntos de la ciudad.



Estas acciones tienen como objetivo fortalecer la infraestructura barrial y brindar soluciones concretas a demandas históricas de los vecinos.



En los próximos días, las tareas continuarán con ajustes finales y puesta en funcionamiento del sistema, en el marco de una agenda de obras que seguirá extendiéndose a otros barrios de la ciudad.