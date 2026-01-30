Carnaval, playas y shows: agenda gratuita en la capital

Viernes, 30 de enero de 2026

La ciudad ofrece actividades gratuitas de carnaval, deportes y música al aire libre para vecinos y turistas durante todo el fin de semana.

La Municipalidad de Corrientes presentó una amplia agenda de propuestas recreativas, culturales y deportivas para disfrutar del fin de semana en distintos puntos de la ciudad.



Las actividades, de acceso libre y gratuito, están orientadas a vecinos y turistas y buscan potenciar el uso de los espacios públicos durante la temporada de verano.



Ferias y propuestas culturales



La agenda comienza hoy con la Feria de Artesanos en plaza Cabral, que funcionará de 9 a 21. Durante el fin de semana, el paseo se trasladará a la Costanera Sur, donde los emprendedores atenderán hasta las 22.



Además, el sábado por la tarde se realizará el circuito guiado “Descubrí Corrientes”, un recorrido por el paseo histórico con salida desde la playa Arazaty. La actividad requiere inscripción previa debido a los cupos limitados.



Deportes y recreación en las playas



Las playas capitalinas concentrarán gran parte de las propuestas. En Arazaty II habrá clases gratuitas de natación para niños y adultos, mientras que en Molina Punta se ofrecerán entrenamientos funcionales y actividades náuticas.



Durante ambas jornadas también se dictarán clases de tejo, calistenia, fútbol y vóley, junto a propuestas recreativas para los más chicos, como el Fútbol Burbuja. El sábado cerrará con encuentros de Zumba al atardecer.



Comienza el Carnaval Provincial 2026



El sábado por la noche será el inicio del Carnaval Provincial 2026. Desde las 21, el corsódromo Nolo Alías abrirá sus puertas para la primera jornada de desfiles.



Comparsas y agrupaciones especiales volverán a desplegar todo su color y música sobre la calzada de la Ruta 12. Las entradas están disponibles en plataformas online y puntos de venta habilitados.



Música y cierre frente al río



El domingo, la propuesta continuará en la playa Islas Malvinas I con una nueva edición del ciclo “Paraná After”, que desde las 18 combinará música en vivo y DJ sets junto al río Paraná.



La agenda se completará con la continuidad de las actividades deportivas en las playas, en un fin de semana pensado para disfrutar del verano y la identidad cultural de Corrientes.