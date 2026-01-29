Sindicatos anuncian paros y marchas

Jueves, 29 de enero de 2026

CTA, ATE y sindicatos combativos anunciaron marchas y paros en rechazo a la reforma laboral del Gobierno, con movilizaciones en Córdoba y Rosario.



Sin el acompañamiento de la CGT, las dos CTA, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y otros gremios anunciaron un plan de lucha nacional contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei. La decisión incluye movilizaciones, paros y protestas durante el tratamiento legislativo del proyecto.



Las primeras acciones se realizarán el 5 de febrero en Córdoba y el 10 de febrero en Rosario. Además, las organizaciones confirmaron que habrá medidas de fuerza cuando la iniciativa llegue al Congreso, con especial atención al debate en el Senado.





Movilizaciones y presión política



Los sindicatos reclamaron a los gobernadores que no respalden la reforma y advirtieron que el rol de las provincias será clave para definir el futuro del proyecto. Señalaron que el oficialismo busca acuerdos políticos para garantizar los votos necesarios.



El anuncio surgió tras una reunión realizada en la sede de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), donde las organizaciones coincidieron en cuestionar la falta de debate con los trabajadores.







Críticas al contenido del proyecto



Desde el sindicalismo sostuvieron que la reforma implica retrocesos en derechos laborales. Entre los principales puntos objetados mencionaron el debilitamiento de la negociación colectiva, restricciones al derecho de huelga y facilidades para los despidos.



El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, apuntó directamente contra los mandatarios provinciales y advirtió que no aceptarán negociaciones parciales. Afirmó que el proyecto perjudica a los trabajadores en su conjunto.







Paros durante el debate en el Senado



ATE y otros gremios estatales anticiparon un paro con movilización el día en que la reforma sea tratada en el Senado, previsto a partir del 11 de febrero. También confirmaron que trabajan en un documento conjunto con los ejes del plan de lucha.



Las organizaciones no descartaron profundizar las medidas si el proyecto avanza y remarcaron que la discusión marcará un punto de inflexión en la relación entre el Gobierno y el movimiento obrero.