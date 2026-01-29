Incendios: la lluvia no alcanza y el fuego sigue fuera de control

Jueves, 29 de enero de 2026

Las lluvias fueron insuficientes para frenar el fuego en la cordillera chubutense, donde continúan los incendios y crecen los reclamos políticos.



Los incendios forestales en la cordillera de Chubut continúan fuera de control pese a las lluvias registradas en las últimas horas. Las precipitaciones brindaron un alivio parcial al trabajo de los brigadistas, pero no lograron contener los focos activos.



El fuego sigue avanzando sobre áreas de bosque nativo y mantiene en máxima alerta a varias localidades. La situación se agrava por la sequía extrema y las condiciones climáticas adversas.







Lluvias débiles y pronóstico incierto



Desde la madrugada se registraron lluvias leves y persistentes en sectores críticos, como el Parque Nacional Los Alerces. Las autoridades indicaron que el agua permitió reducir la temperatura del suelo y mejorar las condiciones operativas.



Sin embargo, especialistas advirtieron que las precipitaciones no alcanzan para extinguir incendios de gran magnitud, debido a la falta de humedad acumulada tras años de sequía. El pronóstico anticipa lluvias durante el fin de semana, aunque su impacto es incierto.







Brigadistas exhaustos y refuerzos



Más de dos semanas de combate ininterrumpido comienzan a pasar factura en el personal. Desde la Federación Chubutense de Bomberos señalaron que muchos equipos trabajan al límite de sus capacidades.



Para reforzar el operativo, arribaron brigadistas de distintas provincias, entre ellas San Luis, Tucumán y Salta, además de bomberos voluntarios de toda la provincia. Aun así, los fuertes vientos continúan favoreciendo la propagación de las llamas.







Zonas en riesgo y evacuaciones



Las áreas más comprometidas se ubican en las cercanías de Cholila y Trevelin, donde rige alerta máxima. En Villa Lago Rivadavia se realizaron evacuaciones preventivas ante el avance del fuego.



En total, los incendios ya afectaron más de 40 mil hectáreas solo en Chubut, mientras que en toda la región patagónica la superficie dañada supera las 230 mil hectáreas.







Reclamo político e investigación judicial



En medio de la emergencia, los gobernadores patagónicos reclamaron al Gobierno nacional el tratamiento urgente de la ley de emergencia ígnea y el envío de fondos extraordinarios. El gobernador Ignacio Torres encabezó el pedido para que el tema ingrese en las sesiones extraordinarias del Congreso.



En paralelo, la Justicia federal avanza con una investigación para determinar posibles responsabilidades en el manejo inicial del fuego. La causa está a cargo del fiscal Santiago Roldán.



Mientras continúan los operativos en el terreno, la evolución del clima será determinante para definir si el incendio puede ser finalmente contenido en los próximos días.