Corrientes: recuperación ferroviaria de la Línea Urquiza

Jueves, 29 de enero de 2026

Con fondos del Mercosur, avanzan obras ferroviarias que incluyen a Corrientes y apuntan a mejorar la logística y el comercio regional.

La provincia de Corrientes forma parte del corredor logístico incluido en el plan de recuperación de la Línea Urquiza, una obra estratégica financiada por el Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur (FOCEM).



El proyecto busca modernizar la infraestructura ferroviaria del noreste argentino y mejorar la conectividad regional, con impacto directo en el transporte de cargas y en las economías provinciales.



Financiamiento y avance de las obras



La iniciativa recibió un primer desembolso de 4,44 millones de dólares y un segundo aporte de 2,29 millones, completado el 23 de enero de 2026. Estos fondos permitieron iniciar las primeras etapas de ejecución y cubrir anticipos financieros y certificados de obra.



El plan total contempla una inversión de 29,8 millones de dólares, a los que se suma una contrapartida local de 14,6 millones. Las tareas se desarrollan en seis etapas físicas, según el cronograma oficial.



Paso de los Libres, punto clave del corredor



Uno de los tramos centrales del proyecto se ubica en Paso de los Libres, donde se interviene el ramal ferroviario que conecta con Uruguayana, Brasil, a través del puente internacional.



Este enlace es considerado un nodo logístico estratégico para el nordeste argentino, ya que facilita el comercio bilateral y el movimiento de cargas dentro del Mercosur.



Impacto productivo y regional



Las obras permitirán recuperar 210 kilómetros de vías y renovar dos puentes, mejorando la confiabilidad y la capacidad operativa del ferrocarril. El objetivo es fortalecer la conexión entre Misiones, Corrientes y Entre Ríos con la Ciudad de Buenos Aires.



Desde el punto de vista productivo, la modernización de la Línea Urquiza beneficiará al transporte de productos agrícolas, cemento, pasta de celulosa y otros bienes vinculados a las economías regionales, con una reducción de costos logísticos y mayor competitividad.



Proyección y plazos



La Línea Urquiza, que supera los 1.000 kilómetros de extensión, conecta corredores productivos con pasos fronterizos hacia Brasil, Uruguay y Paraguay, consolidando su rol en la integración del Mercosur.



Según las estimaciones oficiales, el conjunto de las obras estaría finalizado hacia fines de 2027, reforzando el papel del ferrocarril como eje del transporte regional de cargas.