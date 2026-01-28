Más de 4.000 millones de personas en riesgo hacia 2050

Un estudio de la Universidad de Oxford advierte que el calentamiento global expondrá a miles de millones a olas de calor, incluso en países fríos.



El riesgo del calor extremo crecerá de manera acelerada en las próximas décadas. Según un estudio científico, cerca de 3.800 millones de personas podrían estar expuestas a temperaturas peligrosas hacia 2050, un escenario sin precedentes para la salud y las infraestructuras.



La investigación fue realizada por científicos de la Universidad de Oxford y publicada en la revista Nature Sustainability, con datos que muestran una presión creciente sobre regiones tropicales y zonas tradicionalmente frías.



El umbral de 1,5 °C, cada vez más cerca



Los especialistas advierten que el mundo se aproxima rápidamente a un aumento de 1,5 °C respecto de los niveles preindustriales, un límite que podría alcanzarse durante la actual década.



Si la temperatura media global sube 2 °C hacia mediados de siglo, la cantidad de personas expuestas a calor extremo casi se duplicará, alcanzando a unos 3.790 millones.



Impacto en la salud y adaptación urgente



La exposición prolongada a altas temperaturas puede superar la capacidad del cuerpo para regular el calor, generando desde mareos y cefaleas hasta fallas orgánicas y muertes evitables.



Los investigadores remarcan la urgencia de invertir en infraestructuras de refrigeración sostenible y soluciones de enfriamiento pasivo, especialmente en áreas urbanas densamente pobladas.







Países más afectados y desigualdad



El mayor impacto se concentrará en el cinturón tropical. Brasil, Indonesia y Nigeria figuran entre los países con más población expuesta, junto con India, Bangladesh y Filipinas.



Las comunidades con menos recursos enfrentarán mayores riesgos, debido al acceso limitado a sistemas de refrigeración y redes energéticas robustas, lo que profundiza las desigualdades existentes.







El desafío también alcanza a regiones frías



El informe advierte que países acostumbrados a climas fríos, como Canadá, Rusia o Finlandia, también deberán adaptar sus infraestructuras y sistemas de transporte.



Aunque podrían reducirse algunos costos de calefacción, los científicos anticipan que la demanda de refrigeración terminará superando esos ahorros en el mediano plazo.







Un riesgo sanitario global



Los autores describen al calor extremo como un “asesino silencioso”, con efectos acumulativos que tensionarán los sistemas de salud a nivel mundial.



La próxima década será clave para definir si los países logran adaptarse a tiempo o enfrentan consecuencias humanas y económicas cada vez más graves.