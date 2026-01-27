La NASA estudiará el centro de la Vía Láctea con el telescopio Roman

Martes, 27 de enero de 2026

El telescopio Nancy Grace Roman analizará el núcleo galáctico para estudiar estrellas y exoplanetas clave para entender el origen de la Vía Láctea.



La NASA pondrá en marcha una ambiciosa misión astronómica para explorar el centro de la Vía Láctea, una de las regiones más densas y complejas del universo conocido. El Telescopio Espacial Nancy Grace Roman dedicará gran parte de su trabajo a observar el bulbo galáctico, donde conviven millones de estrellas y un agujero negro supermasivo.



El proyecto prevé destinar cerca del 75% de su misión principal, estimada en cinco años, a tres grandes estudios científicos, entre ellos un relevamiento sin precedentes del núcleo de la galaxia.







Observación continua y de alta precisión



El plan contempla el monitoreo de seis áreas específicas del centro galáctico durante 438 días, con registros cada 12 minutos. Esta frecuencia permitirá construir el seguimiento temporal más detallado hasta ahora sobre el brillo y movimiento de cientos de millones de estrellas.



El objetivo es detectar variaciones mínimas que aporten información clave sobre la formación estelar, la dinámica galáctica y la presencia de planetas en entornos extremos.



Búsqueda masiva de exoplanetas



Uno de los ejes centrales será la detección de exoplanetas mediante microlente gravitacional, una técnica que permite identificar mundos difíciles de observar con métodos tradicionales. Gracias a esta estrategia, los científicos esperan descubrir más de mil nuevos exoplanetas, multiplicando los registros actuales.



El Roman podrá detectar planetas desde tamaños inferiores a Marte hasta gigantes similares a Júpiter, incluidos cuerpos errantes que no orbitan ninguna estrella.



Datos abiertos para la ciencia global



El volumen de información generado será procesado de forma automatizada por centros científicos especializados y estará disponible para la comunidad internacional poco después de su análisis inicial. Esto facilitará investigaciones colaborativas y acelerará nuevos descubrimientos.



Además de exoplanetas, los datos permitirán estudiar restos estelares, sistemas binarios, estrellas gigantes y estimar la edad de las poblaciones estelares del centro galáctico.



Lanzamiento y expectativas



El lanzamiento del telescopio Roman está previsto para 2027, con la posibilidad de adelantarse a fines de 2026 si el cronograma técnico lo permite. La misión promete aportar respuestas clave sobre la evolución de la Vía Láctea y la frecuencia de planetas similares a la Tierra.



Los científicos esperan que los resultados redefinan el conocimiento actual sobre la estructura galáctica y el lugar del sistema solar dentro del universo.



