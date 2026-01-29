Virus Nipah: casos en India y temor por su rápida propagación

Jueves, 29 de enero de 2026

India confirmó casos de virus Nipah y activó protocolos. La alta letalidad y la falta de vacuna encendieron alertas sanitarias en Asia y Europa.



Las autoridades sanitarias de India confirmaron dos casos de virus Nipah en el estado de Bengala Occidental desde diciembre y aseguraron haber evitado un brote mayor mediante aislamiento temprano y rastreo intensivo de contactos.



Según el Ministerio de Salud indio, se identificaron 196 personas que tuvieron contacto directo con los pacientes. Todas fueron sometidas a pruebas diagnósticas y cuarentena, con resultados negativos, lo que permitió contener la situación dentro del país.





Refuerzo de controles en Asia y Europa



Tras la confirmación de los casos, varios países asiáticos reforzaron la vigilancia epidemiológica en fronteras y aeropuertos. Indonesia, Tailandia, Myanmar, Vietnam y China implementaron controles sanitarios adicionales para viajeros procedentes de India.



En Europa, las autoridades sanitarias españolas evaluaron el escenario y estimaron que el riesgo para la población es actualmente muy bajo, aunque sujeto a revisión según evolucione la información disponible.



Cómo se transmite el virus Nipah



De acuerdo con los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH), el virus Nipah se transmite principalmente desde murciélagos frugívoros del género Pteropus, considerados su reservorio natural.



El contagio también puede producirse por contacto con animales domésticos infectados, especialmente cerdos, o de persona a persona a través de fluidos corporales. El consumo de alimentos contaminados y el contacto estrecho durante el cuidado de pacientes aumentan el riesgo de transmisión.







Síntomas y gravedad de la enfermedad



La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que la infección puede manifestarse con síntomas leves o incluso ser asintomática, pero también derivar en cuadros graves como encefalitis letal o insuficiencia respiratoria aguda.



La tasa de letalidad varía entre el 40% y el 75%, según la capacidad de detección temprana y atención médica de cada país. Actualmente no existe una vacuna ni un tratamiento específico, por lo que la atención se limita a terapias de soporte.







Medidas de prevención y vigilancia



Los protocolos sanitarios recomiendan aislamiento de pacientes, uso de equipos de protección en ámbitos hospitalarios y rastreo sistemático de contactos para reducir la transmisión secundaria.



Organismos internacionales advierten que, aunque los brotes se concentran en Asia, la combinación de transmisión entre especies, contagio humano y ausencia de tratamientos convierte al virus Nipah en una amenaza potencial que requiere vigilancia permanente.







Un patógeno bajo observación global



Identificado por primera vez en 1998 en Malasia, el virus Nipah está clasificado como patógeno de bioseguridad nivel 4. En países como Bangladesh, donde se registran casos casi todos los años, la vigilancia es prioritaria.



Las autoridades sanitarias internacionales continúan monitoreando la situación, con el foco puesto en la detección temprana y la prevención de una posible expansión regional o global.



