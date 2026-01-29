Tragedia aérea: hallan sin vida a los ocupantes del vuelo de Satena

Jueves, 29 de enero de 2026

La aeronave con 15 personas a bordo fue encontrada en una zona montañosa del Catatumbo; autoridades confirmaron víctimas fatales.



Las autoridades colombianas confirmaron el hallazgo del avión de Satena que había perdido comunicación en el norte del país. La aeronave fue localizada sin sobrevivientes en una zona montañosa del Catatumbo, a unos 30 minutos del municipio de La Playa de Belén.



El siniestro activó una mesa de crisis en el departamento de Norte de Santander, donde se coordinan las tareas de recuperación y peritaje en un terreno de difícil acceso.







Dónde y cómo fue encontrado el avión



El secretario de Seguridad de Norte de Santander informó que el avión HK-4709 fue hallado completamente destruido tras el impacto. El primer aviso provino de pobladores rurales que dieron con los restos en un área de relieve complejo.



Las autoridades desplegaron equipos de rescate con apoyo de Fuerza Aérea, Ejército, Bomberos y organismos de emergencia, bajo protocolos internacionales para accidentes aéreos.







Un operativo condicionado por la zona



Las tareas se desarrollan con medidas especiales de seguridad, debido a la presencia de grupos armados ilegales en el área. Aun así, el operativo avanzó para asegurar el lugar y permitir el levantamiento de los cuerpos.



El gobernador dispuso un equipo técnico para analizar las causas del siniestro, con cartografía, relevamientos y verificación de hipótesis.







Qué informó la aerolínea Satena



Satena confirmó que el reporte del hallazgo fue realizado por un dirigente comunitario local. La empresa había activado la búsqueda tras perder contacto con el vuelo y advirtió que la baliza de emergencia no se activó, lo que dificultó la localización.



Según la aerolínea, la aeronave habría agotado su autonomía de vuelo horas después de la pérdida de comunicación.







Detalles del vuelo y las víctimas



El avión Beechcraft 1900, operado por Searca, trasladaba 13 pasajeros y dos tripulantes. Partió de Cúcuta con destino a Ocaña, donde debía aterrizar a las 12:05 del martes, pero el contacto se interrumpió minutos antes.



Entre las víctimas se encontraban dirigentes políticos, profesionales de la salud y comerciantes de la región. Satena habilitó una línea de asistencia para familiares y suspendió el resto del circuito del avión.







Qué sigue tras el accidente



Las autoridades avanzarán con la investigación técnica para determinar las causas del accidente y completar la identificación formal de las víctimas. Se esperan nuevos informes oficiales en las próximas horas.