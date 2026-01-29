Una fuerte tormenta invernal amenaza ahora a la Costa Este de EEUU

Jueves, 29 de enero de 2026

El Servicio Meteorológico de EEUU alertó por un nor’easter que afectará a más de 50 millones de personas con nieve, vientos y oleaje peligroso.

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS) emitió alertas por el avance de una tormenta invernal tipo nor’easter que impactará sobre la Costa Este entre el 31 de enero y el 2 de febrero, con efectos potenciales sobre más de 50 millones de habitantes.



El fenómeno podría provocar nevadas intensas, ráfagas de viento fuertes y marejadas peligrosas, especialmente en áreas urbanas densamente pobladas como Nueva York, Boston, Filadelfia y Washington D.C.



Alerta meteorológica en ciudades clave



Las advertencias abarcan a los estados del Atlántico medio y del noreste, donde las autoridades anticipan complicaciones en el transporte, cortes de energía y afectación de la infraestructura, en un contexto marcado por nevadas recientes.



Desde el NWS señalaron que las condiciones atmosféricas son propicias para el desarrollo de una tormenta costera significativa, con posibilidad de intensificación durante el fin de semana.



Qué es un nor’easter y por qué genera preocupación



Los nor’easters son sistemas de baja presión que se forman por el choque entre aire frío de origen ártico y masas de aire más cálidas del Atlántico, un patrón frecuente entre septiembre y abril.



Este tipo de tormentas se caracteriza por vientos del noreste, precipitaciones persistentes y un alto potencial de impacto en zonas costeras y metropolitanas, donde se concentra gran parte de la población estadounidense.



Cuándo se espera el peor momento



Los modelos meteorológicos indican que el período más crítico se extenderá desde la noche del viernes hasta el domingo, con acumulaciones de nieve que podrían superar los 20 centímetros y ráfagas de viento de más de 80 km/h en algunos sectores.



También se prevé riesgo de inundaciones costeras y dificultades para la navegación, debido al fuerte oleaje en áreas expuestas del litoral atlántico.



Impacto esperado y recomendaciones oficiales



Las autoridades advirtieron sobre posibles cierres de rutas, cancelaciones de vuelos y suspensión de actividades, además del riesgo para personas en situación de vulnerabilidad por las bajas temperaturas.



El NWS recomendó seguir los partes oficiales, evitar traslados durante el pico de la tormenta y contar con suministros básicos, sistemas de calefacción en condiciones y elementos de emergencia.