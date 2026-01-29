Artemis 2 lista para despegar: humanos otra vez rumbo a la Luna

Jueves, 29 de enero de 2026

La NASA avanza con Artemis 2, la primera misión tripulada al entorno lunar en 50 años, clave para validar sistemas antes de futuros alunizajes.



La NASA inició la fase final de preparación de la misión Artemis 2 tras instalar el cohete SLS en la plataforma 39B del Centro Espacial Kennedy, en Florida. El hito marca el comienzo de la cuenta regresiva para el regreso de astronautas a la órbita lunar, previsto a partir del 6 de febrero.



Se trata del primer vuelo tripulado más allá de la órbita baja terrestre desde el final del programa Apolo. A diferencia de Artemis 1, que fue no tripulada, esta misión llevará cuatro astronautas en un viaje de diez días alrededor de la Luna y de regreso a la Tierra.



Una misión clave para la exploración lunar



Artemis 2 no incluye un alunizaje. Su objetivo principal es probar en condiciones reales todos los sistemas críticos del programa: el cohete SLS, la nave Orión, las comunicaciones, la navegación y el soporte vital para la tripulación.



La misión permitirá evaluar el desempeño humano y tecnológico en el espacio profundo, un paso indispensable antes de autorizar el regreso de astronautas a la superficie lunar en misiones posteriores.



Quiénes integran la tripulación



La tripulación está compuesta por Reid Wiseman, comandante; Victor Glover, piloto; Christina Koch, especialista de misión, y Jeremy Hansen, astronauta de la Agencia Espacial Canadiense. La participación internacional refuerza el carácter cooperativo del programa Artemis.



Durante el vuelo, los astronautas viajarán más lejos de la Tierra que cualquier ser humano hasta ahora, lo que permitirá medir la exposición a la radiación y el comportamiento de los sistemas durante varios días fuera del campo magnético terrestre.





Pruebas finales y fechas posibles de lanzamiento



Con el cohete en la plataforma, los equipos técnicos realizan ensayos eléctricos, chequeos de seguridad y el llamado “ensayo general húmedo”, que simula la carga de más de dos millones de litros de combustible criogénico.



La NASA mantiene abiertas varias ventanas de lanzamiento entre febrero y abril. La prioridad, según el organismo, es despegar solo cuando todos los sistemas demuestren niveles de confiabilidad compatibles con una misión tripulada.



El paso previo a volver a alunizar



Tras el sobrevuelo lunar, la cápsula Orión regresará a la Tierra y amerizará en el océano Pacífico. Los datos obtenidos serán analizados durante meses y definirán si el sistema está listo para Artemis 3, la misión que apunta a concretar el próximo alunizaje humano.



Con Artemis 2, la NASA busca sentar las bases técnicas y operativas de una nueva etapa de exploración lunar sostenida, con la mirada puesta en la Luna y, a más largo plazo, en Marte.